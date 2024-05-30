Можно ли пить кофе с молоком: тренер раскрыл всю правду

Кофе с молоком обожают многие люди, но те, кто следит за своим здоровьем интересуются, полезно ли пить напиток именно в такой комбинации.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера из Львова Виктора Мандзяка.

Можно ли пить кофе с молоком?

Эксперт рассказал, что молоко содержит молочный сахар - лактозу, которая никак не влияет на полезные свойства кофе и не препятствует усваиваться различным веществам из напитка, который ты пьешь.

Виктор прокомментировал заявление одного из так называемых экспертов, что при добавлении молока в кофе - он теряет свои свойства. По словам тренера это полная ерунда, ведь когда вы едите суп и там много овощей - то все они имеют питательные вещества и друг на друга не влияют.

"В молоке нет никаких нутриентов, которые препятствовали бы усваиванию кофеина из кофе. Это чистая фантазия", - сказал он.

Эксперт объяснил, если вы любите пить кофе с молоком – то пейте его, но смотрите по количеству. Не следует употреблять больше четырех чашек кофе в течение дня.

Также он советует не употреблять кофеин не позднее, чем за 6 часов до сна.

Чем полезен кофе

Кофе богат антиоксидантами, кроме того, ученые говорят, что получать эти вещества необходимо именно из натуральных продуктов, которым и есть кофейный напиток. Не так давно было сделано сенсационное открытие: регулярное употребление кофе способно предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Положительное влияние напитка на работу головного мозга было отмечено давно. Кофеин помогает людям, занимающимся умственным трудом. Он возбуждает клетки мозга, увеличивает восприимчивость и положительно влияет на сосредоточенное мышление.