Можно ли мыть и повторно использовать пищевые ZIP-пакеты без вреда для здоровья

Можно ли вымыть и снова использовать ZIP-пакеты?

Да, вы можете мыть и повторно использовать свои ZIP-пакеты, но есть несколько важных моментов, которые следует учитывать.

Чтобы ваши пластиковые пакеты были безупречно чистыми, выполните эти три простых шага.

Удалите содержимое. Прежде всего, нужно полностью опорожнить пакет. Чтобы легче вытащить остатки из уголков, попытайтесь вывернуть его наизнанку - это упростит процесс.

Очистите изнутри. Когда пакет пуст, начинайте мойку. Выверните пакет наизнанку и помойте его теплой мыльной водой, особенно уделяя внимание уголкам и застежкам, где может накопиться грязь. Можно также налить немного мыльной воды внутрь и хорошо ее размешать.

Прополоскать и высушить. Убедитесь, что вся мыльная вода смыта, а затем дайте пакетам высохнуть на решетке или кухонном полотенце. Чтобы избежать остатков влаги, переверните пакет вверх дном на решетке или поддержите его открытым. Это поможет предотвратить появление бактерий или плесени.

Когда не следует повторно использовать ZIP-пакеты

Хотя повторное использование пластиковых пакетов - это умная и эко-дружественная идея, есть случаи, когда лучше их выбросить.

Согласно информации на сайте Ziploc, "не рекомендуется повторно использовать пакет, который хранил сырое мясо, рыбу или продукты, вызывающие аллергию - безопасность превыше всего! А для непродовольственного хранения возможности безграничны!".

Если ваш пакет имеет дыры, разрывы или сломанную застежку, следует его отправить в мусорное ведро.

В целом, мойка и повторное использование пакетов Ziploc - это отличный способ стать более экологичным и, возможно, сэкономить деньги. Кто же не любит экономить?