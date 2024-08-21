Чи можна мити і повторно використовувати харчові ZIP-пакети без шкоди здоров'ю

Чи можливо вимити та знову використати ZIP-пакети?

Так, ви можете мити та повторно використовувати свої ZIP-пакети, але є кілька важливих моментів, які слід враховувати.

Щоб ваші пластикові пакети були бездоганно чистими, виконайте ці три простих кроки.

Видаліть вміст. Перш за все, потрібно повністю випорожнити пакет. Щоб легше витягти залишки з куточків, спробуйте вивернути його навиворіт - це спростить процес.

Почистіть зсередини. Коли пакет порожній, починайте миття. Виверніть пакет навиворіт і помийте його теплою мильною водою, особливо приділяючи увагу куточкам і застібці, де може накопичитися бруд. Можна також налити трохи мильної води всередину і добре її розмішати.

Прополоскайте та висушіть. Переконайтеся, що вся мильна вода змита, а потім дайте пакетам висохнути на решітці або кухонному рушнику. Щоб уникнути залишків вологи, переверніть пакет догори дриґом на решітці або підтримайте його відкритим. Це допоможе запобігти появі бактерій або цвілі.

Коли не варто повторно використовувати ZIP-пакети

Хоча повторне використання пластикових пакетів - це розумна і еко-дружня ідея, є випадки, коли краще їх викинути.

Згідно з інформацією на сайті Ziploc, "не рекомендується повторно використовувати пакет, який зберігав сире м'ясо, рибу чи продукти, що викликають алергію - безпека понад усе! А для нехарчового зберігання можливості безмежні!".

Якщо ваш пакет має дірки, розриви чи зламану застібку, варто його відправити у відро для сміття.

В цілому, миття і повторне використання пакетів Ziploc - це чудовий спосіб стати більш екологічним і, можливо, зекономити гроші. Хто ж не любить заощаджувати?