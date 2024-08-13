5 обычных вещей в вашей квартире, которые очень вредят экологии

Почти все слышали об огромном вреде, наносимом окружающей среде одноразовыми пластиковыми пакетами. Но кроме них мы постоянно используем в быту вещи не менее вредные для экологии. Знаете ли вы, какие повседневные предметы убивают нашу планету?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об опасных для экологии бытовых предметах и веществах.

Косметика с микрогранулами

Зубные пасты, кремы, лосьоны, шампуни и моющие средства уже давно содержат пластиковые микрогранулы для достижения абразивного эффекта, заменяя использовавшиеся до этого материалы природного происхождения.

Системы фильтрации сточных вод не улавливают эти частицы размером менее миллиметра, и этот микропластик загрязняет водную среду и пищевые цепи со скоростью 1,3 миллиона тонн в год, что составляет 11% от общего объема сбрасываемого в океаны пластикового загрязнения.

В отличие от вторичного микропластика, образующегося в окружающей среде из-за фрагментации больших пластиковых предметов, микрогранулы являются первичными микропластиками, которые сознательно добавляются к продуктам и сбрасываются напрямую.

Ваша зубная паста добавляет свой вклад в ужасающие 11% от общего объема сбрасываемого в океаны пластикового загрязнения (фото: Freepik.com)

Влажные салфетки

Быстрое распространение этого продукта приводит к серьезным последствиям: возникают жировые комы, огромные скопления, которые блокируют канализационные сети и на 93% состоят из неразложимых салфеток, смытых в туалет.

С 2013 года, когда такой жировой ком размером с автобус пришлось удалить из лондонской канализации, многие города по всему миру сталкивались с этой проблемой еще большего масштаба. Даже если они успешно проходят через канализационную систему, влажные салфетки могут оставаться в окружающей среде в течение 100 лет, образуя микропластик.

Жировые "пробки" в канализации из влажных салфеток могут достигать нескольких метров в размере (фото: Freepik.com)

Палочки для еды

Популярность азиатской пищи во всем мире увеличила использование палочек, которые в подавляющем большинстве случаев одноразовые. Хотя они могут показаться невинными предметами, по сути это одноразовый древесный продукт.

По данным, опубликованным китайским правительством, в 2011 году страна произвела 57 миллиардов пар палочек, что требовало вырубки 3,8 миллиона деревьев или более 1,18 миллиона квадратных метров леса. Половина этого производства потребляется в Китае, тогда как 77% остальных экспортируется в Японию.

Значительная часть производства палочек использует взрослые деревья (фото: Freepik.com)

Наполнитель туалетов для животных

Многие кошачьи наполнители изготавливают из натрия бентонитовой глины, минерала, который добывается путем экологически разрушительной открытой добычи. Кроме того, что кошачий наполнитель способствует уничтожению верхнего слоя почвы и уничтожению деревьев и среды обитания, он также может быть вредным для вашего кота, если его глотать.

Если вы не хотите поддерживать открытую добычу, выбирайте кошачий наполнитель без натрия бентонита (фото: Freepik.com)

Сигареты

Пачки сигарет, лежащие у вас дома, вредят не только вашему здоровью – они также наносят серьезный вред окружающей среде.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выращивание табака вызывает такие проблемы, как вырубка лесов, эрозия почвы, загрязнение воды и увеличение выбросов углекислого газа. Производство сигарет создает миллионы тонн твердых отходов ежегодно, а в изготовлении зажигалок используется значительное количество пластика, металла и бутана.

Курение табака приводит к выбросам 2,6 миллиона тонн углекислого газа и 5,2 миллиона тонн метана (фото: Freepik.com)