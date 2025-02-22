Можно ли лежать сразу после еды, чтобы "сало завязалось"? Запомните это на всю жизнь

После сытного обеда или ужина многие люди испытывают желание прилечь и немного отдохнуть. Однако врачи предупреждают, что такой отдых может негативно сказаться на здоровье.
В материале РБК-Украина (проект Styler) узнайте. почему не надо ложиться в постель сразу после трапезы.
По словам гастроэнтерологов, сразу после приема пищи не стоит ложиться по нескольким причинам:
Повышенный риск изжоги и рефлюкса
В горизонтальном положении желудочный сок может попадать обратно в пищевод, что вызывает неприятное жжение в груди и даже боль. Это особенно актуально для людей, имеющих гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).
Замедленное пищеварение
Когда человек лежит, желудок и кишечник работают менее эффективно, что может привести к ощущению тяжести, вздутия и дискомфорта.
Повышенная нагрузка на организм
Во время переваривания пищи кровь активно приливает к органам пищеварения, а если в это время лечь, это может спровоцировать снижение активности обменных процессов.
Врачи советуют после приема пищи придерживаться простых правил, которые помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта:
Оставаться в вертикальном положении хотя бы 30-60 минут
Это позволит желудку нормально переварить пищу и избежать заброса кислоты в пищевод.
Прогуляйтесь
Даже короткая прогулка на 10-15 минут улучшает перистальтику кишечника и способствует лучшему усвоению пищи.
Сидячий отдых
Если вы чувствуете усталость, лучше просто сесть в удобном положении, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на желудок.
Выбор правильной позы для сна
Если вам все же нужно прилечь, например, в случае болезни или усталости, врачи рекомендуют лежать на левом боку. В таком положении желудок располагается естественно, и уменьшается риск изжоги и рефлюкса.
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