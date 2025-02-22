Можно ли лежать сразу после еды, чтобы "сало завязалось"? Запомните это на всю жизнь

Какие риски несет отдых сразу после еды?

По словам гастроэнтерологов, сразу после приема пищи не стоит ложиться по нескольким причинам:

Повышенный риск изжоги и рефлюкса

В горизонтальном положении желудочный сок может попадать обратно в пищевод, что вызывает неприятное жжение в груди и даже боль. Это особенно актуально для людей, имеющих гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Замедленное пищеварение

Когда человек лежит, желудок и кишечник работают менее эффективно, что может привести к ощущению тяжести, вздутия и дискомфорта.

Повышенная нагрузка на организм

Во время переваривания пищи кровь активно приливает к органам пищеварения, а если в это время лечь, это может спровоцировать снижение активности обменных процессов.

Что делать после еды?

Врачи советуют после приема пищи придерживаться простых правил, которые помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта:

Оставаться в вертикальном положении хотя бы 30-60 минут

Это позволит желудку нормально переварить пищу и избежать заброса кислоты в пищевод.

Прогуляйтесь

Даже короткая прогулка на 10-15 минут улучшает перистальтику кишечника и способствует лучшему усвоению пищи.

Сидячий отдых

Если вы чувствуете усталость, лучше просто сесть в удобном положении, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на желудок.

Выбор правильной позы для сна

Если вам все же нужно прилечь, например, в случае болезни или усталости, врачи рекомендуют лежать на левом боку. В таком положении желудок располагается естественно, и уменьшается риск изжоги и рефлюкса.