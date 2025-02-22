Чи можна лежати одразу після їжі, щоб "сало зав'язалося"? Запам'ятайте це на все життя

Які ризики несе відпочинок одразу після їжі?

За словами гастроентерологів, відразу після прийому їжі не варто лягати з кількох причин:

Підвищений ризик печії та рефлюксу

У горизонтальному положенні шлунковий сік може потрапляти назад у стравохід, що спричиняє неприємне печіння в грудях і навіть біль. Це особливо актуально для людей, які мають гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ).

Уповільнене травлення

Коли людина лежить, шлунок і кишечник працюють менш ефективно, що може призвести до відчуття важкості, здуття та дискомфорту.

Підвищене навантаження на організм

Під час перетравлення їжі кров активно приливає до органів травлення, а якщо в цей час лягти, це може спровокувати зниження активності обмінних процесів.

Що робити після їжі?

Лікарі радять після прийому їжі дотримуватися простих правил, які допоможуть зберегти здоров’я шлунково-кишкового тракту:

Залишатися у вертикальному положенні хоча б 30-60 хвилин

Це дозволить шлунку нормально перетравити їжу та уникнути закиду кислоти в стравохід.

Прогуляйтеся

Навіть коротка прогулянка на 10-15 хвилин покращує перистальтику кишечника і сприяє кращому засвоєнню їжі.

Сидячий відпочинок

Якщо ви відчуваєте втому, краще просто сісти в зручному положенні, щоб не створювати додаткового навантаження на шлунок.

Вибір правильної пози для сну

Якщо вам все ж потрібно прилягти, наприклад, у разі хвороби або втоми, лікарі рекомендують лежати на лівому боці. У такому положенні шлунок розташовується природно, і зменшується ризик печії та рефлюксу.