Склеивает ли проглоченная жвачка желудок? Появился окончательный ответ

Жевательная резинка - это кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Очень многие верят в то, что если ее проглотить, то она склеит желудок или другие органы. Это совсем не так.

Про самый главный миф о жевательной резинке рассказала в Telegram-канале эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Самый главный миф о жевательной резинке

Многие пугают детей тем, что если проглотить жевательную резинку - то она склеит желудок. Это не соответствует правде, но и не означает, что изделие нужно проглатывать. Конечно, это нежелательно.

Наталия сообщила, что научных утверждений, что жвачка склеивает этот орган сейчас нет.

"Если глотнуть жевательную резинку, то она пройдет такой же путь, как и еда. Действительно, она расщепляется не так легко, но она и не прилипает к другим органам", - сообщила эксперт по питанию.

Почему нельзя глотать жевательную резинку?

По словам специалиста, глотать жвачку все же не стоит, так как, если делать это постоянно, может быть закупорка.

Вредно ли жевать жвачку каждый день?

Жевать жвачку каждый день вредно, если она содержит сахар, аспартам и другие вредные компоненты. Лучше всего жевать ее сразу после еды. Жевание в течение двадцати минут увеличивает слюноотделение, ускоряя время, необходимое слюне для нейтрализации кислоты.