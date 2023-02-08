Чем категорически нельзя кормить котов: могут быть проблемы со здоровьем
Владельцы котов уверены, что с котами можно делиться пищей со своего стола. Мол, от кусочка хлеба или сосиски животному ничего не будет. Но это очень опасно. Более того, в рационе кота не должно быть и многих продуктов, которые мы считаем для них безопасными.
Что категорически запрещено есть котам, рассказали в Daily Paws.
Что опасно для котов со стола человека
Категорически нельзя:
- Колбаса, сосиски - вредны для печени и сердца
- Жареное мясо
- Сало
- Мучное - булочки, печенье, макароны - вызывают вздутие и лишний вес
- Косточки и хрящики - застревают в горле
- Сахар и сладости - вызывают ожирение, диабет, ухудшают состояние зубов, общий внешний вид
- Шоколад, кофе и какао - вызывают проблемы с сердцем и сосудами
- Алкоголь - вызывает рвоту, диарею, затрудненное дыхание и даже смерть
- Сырые яйца - риск заражения сальмонеллой, а также содержат авидин - фермент, который мешает котам усваивать витамины, нужные для кожи и шерсти
- Соль - в больших количествах соль может принести серьезные проблемы со здоровьем у котов. Может быть рвота, диарея, судороги и даже смерть.
Молочка
Мнение о том, что коты любят и пьют всю жизнь молоко - ошибочное. И это относится к любому молоку - коровьему, козьему или овечьему. Как и все млекопитающие, коты пьют молоко только в раннем детстве. Сначала - мамино, потом можно в рационе использовать любое другое. И с возрастом коты молоко усваивать перестают, поэтому после 6 месяцев им оно уже не нужно.
У взрослых котов и кошек молоко может спровоцировать диарею, а казеин становится аллергеном.
А что давать можно? В кошачьем рационе могут быть кисломолочные продукты - ряженка, кефир, творог. Однако не все коты едят молочку с удовольствием.
Мясо
Казалось бы, коты - хищники и мясо для них лучшая еда. Но и тут не все так просто. Что давать точно нельзя:
- Сырое или недоваренное мясо - есть риск заразить кота глистами
- Субпродукты и обрезки - давайте только чистое мясо
- Печень - совсем немного и только в вареном виде, для пищеварения животного это тяжелая еда
- Свинина - она слишком жирная для котов
А что давать можно? Можно отварить немного куриного мяса, а пару кусочков печени смешать с кашей.
Рыба
В природе коты рыбу не едят. Для них это не естественная пища, особенно речная рыба. Котам можно изредка давать рыбу и только морскую. Речная рыба опасна - есть риск заражения паразитами и получения мочекаменной болезни.
А что давать можно? Рыбу котикам можно давать не чаще 1-2 раз в неделю, только морскую, не жирных сортов, желательно отварную и предварительно удалить все кости, шкурку и внутренности.
Овощи
Что давать нельзя:
Картофель - коты не переваривают крахмал
Капуста и бобовые - вызывают метеоризм и вздутие живота
Лук и чеснок - содержат опасные токсины для животных
Грибы - слишком тяжелы для переваривания
Авокадо - ядовит для кошек
Орехи - в них содержится опасное для котов количество фосфора
Виноград и изюм - опасны для кошек
Зеленый лук, зеленый чеснок - вызывает кишечные проблемы
А что давать можно? Совершенно спокойно можно давать котам морковь, огурцы, кабачки, шпинат, салат и вареную свеклу
Кстати, ранее мы писали о том, почему котов нельзя кормить с рук.
А еще рассказывали о том, как расшифровать кошачий язык - почему он мяукает.