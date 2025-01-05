Кардиолог назвала 8 упражнений, которые полезны для сердца и сосудов
Кардиотренировки не только способствуют похудению, но и полезны для сердца и развивают дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Кардиолог назвала упражнения, которым стоит отдавать предпочтение в спортзале.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно выполнять кардио-упражнения, чтобы не навредить здоровью.
Чем полезны кардиотренировки
Кардиотренировка - это циклическое выполнение динамических упражнений в течение длительного времени и без долгих перерывов на отдых, когда биение сердца может вернуться к показателям, типичным состоянию покоя перед тренировкой.
По словам кардиолога Натальи Иванюк, заниматься спортом полезно для здоровья, но это всегда надо делать это с умом.
Кардио не только тренирует сердечно-сосудистую систему, но и помогает снизить уровень стресса, улучшить метаболизм, нормализовать вес и повысить выносливость.
"Я как врач кардиолог очень рекомендую. Если вы выбрали спортзал, например, то выбирать такие тренажеры, как орбитрек, беговая дорожка и велосипед. То есть те тренажеры, которые обеспечивают кардионагрузку", - объяснила она.
Такие тренировки тренируют дыхательную систему, сердце и сосуды. Чтобы кардиотренажер был вам на пользу, надо на нем заниматься не менее 40 минут. Также можно понемногу увеличивать угол наклона беговой дорожки или скорость и мощность велотренажера или орбитрека.
Чтобы кардиотренировки были максимально эффективными, стоит:
- заниматься 2-3 раза в неделю
- продолжительность 1 занятия - 20-60 минут
- сочетать кардио с силовыми упражнениями для достижения комплексного эффекта
Виды кардионагрузок в зале:
- ходьба
- бег
- велосипед
- степпер
- бокс
- прыжки на платформу
- скакалка
- гребля
Важно перед тренировкой не забывать делать разминку, а после - заминку, чтобы избежать травм и поддерживать мышцы в тонусе.
Потеря веса
В сочетании со здоровым для сердца планом питания безопасная потеря веса обеспечивается регулярными кардиотренировками. Здоровый вес не только снижает вероятность развития таких заболеваний, как диабет, некоторые виды рака и сердечных заболеваний, но и будет способствовать потере веса.
Меньшее время сидения и больше физической активности также помогут поддерживать здоровый вес, сжигая больше калорий в течение дня.
Настроение меняется каждый день, но активность может влиять на него, особенно после напряженного дня. Поэтому в следующий раз, когда вы будете чувствовать стресс, подвигайте своим телом.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleveland clinic и Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк.
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