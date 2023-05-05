Может ли работник ЖЭКа разносить повестки: юрист дал точный ответ

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Так, военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Причем иногда документ вам могут вручить даже работники ЖЭКа.

Об этом рассказал председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

"Найти каждого военнообязанного и передать ему лично повестку военкоматам сложно. Именно поэтому иногда они передают документы сельсоветам, компаниям или даже ЖЭКам", - сообщил правозащитник.

Получается, если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Однако, обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость.

Как работает схема вручения повестки

Представитель ЖЭКа выдает военнообязанному гражданину повестку. Тот, в свою очередь, оставляет подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждает получение повестки.

Если вы отказываетесь принимать документ, работник ЖЭКа должен на месте составить об этом акт со свидетелями.

В каком случае такую повестку можно не брать?

Если работник ЖЭКа просто оставил документ в почтовом ящике, то вы можете проигнорировать его.

Ведь в таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку.