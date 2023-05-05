Чи може працівник ЖЕКу розносити повістки: юрист дав точну відповідь

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Так, військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Причому, іноді документ вам можуть вручити навіть працівники ЖЕКу.

Про це розповів голова адвокатського об'єднання "Портний та партнери", адвокат Ростислав Кравець.

"Знайти кожного військовозобов'язаного та передати йому особисто повістку військкоматам складно. Саме тому іноді вони передають документи сільрадам, компаніям або навіть ЖЕКам", - повідомив правозахисник.

Виходить, якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це цілком законно. Однак, зверніть увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість.

Як працює схема вручення повістки

Представник ЖЕКу видає військовозобов'язаному громадянину повістку. Той, своєю чергою, залишає підпис на документі, де вказано дату та час, тим самим підтверджує отримання повістки.

Якщо ви відмовляєтеся приймати документ, працівник ЖЕКу повинен на місці скласти акт зі свідками.

У якому разі такий порядок денний можна не брати?

Якщо працівник ЖЕКу просто залишив документ у поштовій скриньці, ви можете проігнорувати його.

Адже в такому разі немає підтвердження, що військовозобов'язаний отримав повістку.