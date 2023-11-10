Может ли полиция задерживать мужчин за розыск в ТЦК: ответ адвоката

Имеет ли право полиции задерживать мужчин за розыск ТЦК

Адвокат поделился реальной историей, что в метро полиция задержала мужчину за то, что он находится в розыске ТЦК. Правоохранители доставили его в одно из столичных отделений и предложили подписать документы.

"Для полицейских это может иметь серьезные негативные последствия, ведь произошло незаконное задержание. Этого мужчину в конце концов отпустили, правда, без извинений", - говорит Симутин.

Он отмечает, что задержание возможно только при наличии оснований, что человек совершил правонарушение. Так что простого наличия в базе "Армор" сообщения, что определенный гражданин находится в розыске, для этого еще недостаточно.

"Нужно предъявить доказательства совершения правонарушения, и только после этого полиция имеет право задержать. Это доказано судами", - отмечает юрист.

Симутин добавляет, что в этом конкретном случае мужчину задержали после проверки по базе "Армор", мол, вы в розыске как уклонист, но доказательств не предоставили, и протокол не составили.

Что делать в подобной ситуации

"Начну не с ситуации, когда вас задержали, а с требования полиции. Потому что прежде чем требовать документы, должны быть основания, определенные ст. 32 ЗУ "О Национальной полиции", а не просто "у нас военное положение, предъяви документы", - каже адвокат.

Он рекомендует обратить внимание на три важных юридических момента:

требование предъявить документы для проверки личности должно быть законным

задержание возможно только при предъявлении доказательств совершения вами правонарушения, а не наличия информации в планшете

при задержании составляется протокол задержания, задержание возможно не более чем на три часа, а отсчет времени начинается с момента вашей остановки

"Если хоть один из трех пунктов не был выполнен - разворачивайтесь и уходите. Вы не должны выполнять незаконные требования полиции. Еще раз подчеркиваю: это не я сказал, такую позицию занимают все суды. Если вас все-таки задержали, с протоколом или без, то ничего не подписывайте и требуйте адвоката", - советует Симутин.

По его словам, также можно самостоятельно разъяснить полиции, что вы пожалуетесь в ДБР на факт незаконного задержания, что гарантированно принесет негативные последствия для полицейских.