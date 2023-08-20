Молочница возвращается снова и снова: врач рассказал, как реально избавиться от проблемы

Молочница - коварная болезнь, имеющая свойство возвращаться снова и снова. Но избавиться от проблемы вполне реально.

Как это сделать, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok .

Что такое молочница

Эта болезнь еще называется вагинальный кандидоз - от названия гриба Candida, который и является причиной возникновения воспаления.

Это коварная инфекция, которая может передаваться половым путем, а может возникать по другим причинам. Болеть могут как мужчины, так и женщины, и вероятность передачи во время секса высока, хотя молочницу и не относят к инфекциям, передающимся половым путем.

Откуда берется инфекция

По словам медика, молочница, "одна не ходит". То есть в здоровом организме не будут "расти" грибки. Причиной может служить хроническое воспаление в организме. Среди других причин выделяют:

длительный прием антибиотиков

сахарный диабет, то есть высокий уровень глюкозы

Кто и как может заразить молочницей

Носителем может быть половой партнер, которого ничего не беспокоит. При этом он каждый раз при контакте будет заражать женщину.

Именно поэтому нужно лечиться обоим, а также сдать специальную панель ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Вероятно, присутствие какого-нибудь воспалительного процесса провоцирует постоянное появление молочницы.

Какие еще меры помогают избавиться от молочницы

Следует исключить сахарный диабет, а также соблюдать диету. И помните, что молочница может возвращаться каждый раз, когда ваш организм слабеет: из-за простуды, стресса, вирусной инфекции и т. д.

Как вылечить молочницу экспресс-методом

Следует выпить вместе с партнером по 1 таблетке Флуконазола 150 мг и повторить через 72 часа.

Кроме того, нужно использовать женщинам специальные свечи, а мужчинам - крем.

При молочнице следует соблюдать диету: не есть пережаренное, копченое, слишком соленое, много сахара.