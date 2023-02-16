Может ли кошка чувствовать болезнь или приближение смерти своего хозяина: найден ответ

Кошки могут чувствовать настроение человека, а также его самочувствие и даже его возможную смерть. Еще эти домашние животные могут почувствовать приближение опасности и сделают все возможное, чтобы спасти людей. Например, от извержения вулкана или землетрясения.
Могут ли коты чувствовать болезнь и приближение смерти - читайте в материале ниже.
Когда животное живет с человеком не один год, то внимательно успевает изучить мимику своего хозяина, его поведение и эмоции. Поэтому они четко понимают, что улыбка - это что-то хорошее, слезы - что-то плохое.
И на самом деле коты волнуются, как эмоции и настроение человека отразятся на его собственной, кошачьей судьбе. Поэтому они стараются утешить своего хозяина, чтобы знать наверняка - счастливый человек не забудет покормить своего кота.
В этой ситуации есть более научный ответ. Дело в том, что у больного или умирающего человека есть свой запах - и коты его чувствуют. Нюх у этих животных развит в разы лучше, чем у человека, поэтому они способны распознавать вещества, которые выделяются организмом тяжелобольного человека.
В истории есть рассказы о котах, которые начинали вести себя беспокойно или даже впадали в депрессию, когда их хозяева тяжело заболевали. И иногда такое поведение проявлялось задолго до того, как хозяева получали нехорошие медицинские результаты.
А бывает так, что неадекватное поведение кота заставляет человека проверить состояние своего здоровья. И именно такое раннее обращение к врачам помогло спасти жизнь.
Ну и кроме запаха, коты замечаю изменение поведения своего хозяина. И они волнуются за то, сможет ли хозяин обеспечить своего питомца всем необходимым. Поэтому они не отходят от кровати больного хозяина и даже пытаются помочь ему поправиться быстрее.
Кстати, ранее мы писали о том, чем категорически нельзя кормить котов.
А еще рассказывали о том, что означает, когда кот ложиться хозяину на грудь.