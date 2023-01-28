Что на самом деле означает, когда кошка ложится вам на грудь

Кошки – очень загадочные домашние любимцы, которые своим поведением часто озадачивают хозяев. Некоторые из них любят залезть на грудь, помурчать там и свернуться клубочком.

Почему кошки так делают – узнайте из материала Styler ниже.

Выражает любовь к хозяину

Кошки настороженно относятся к незнакомцам и вряд ли проявят расположение к людям, которых не знают или им не нравятся.

Если кошке нравится лежать у человека на груди, скорее всего, это потому, что она не воспринимает его как угрозу, а также испытывает теплые чувства.

Пытается сблизиться

Кошки используют запах как признак территории и владения. Питомец, любящий лежать на груди человека, может пытаться оставить на нем свой запах как метку или знак того, что он принадлежит ему.

Выражает доверие

Кошки спят до 16 часов в сутки, и в это время они наиболее уязвимы. Кошка, предпочитающая спать на коленях или груди хозяина, показывает, насколько она ему доверяет.

Делает это инстинктивно

Кошки от природы настроены на то, чтобы делать вещи, напоминающие им о материнской привязанности. Сон на груди того, кого они любят и кому доверяют, отвечает этим привычкам.

Тепло и сердцебиение

Кошки, которые любят своих хозяев, часто ищут бьющееся чувство тепла и сердца как сигналы связи.

Это идет с детства, когда кошка, являясь котенком, лежала с другими котятами, используя друг друга как "подушки".