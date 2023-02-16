Чи може кішка відчувати хворобу або наближення смерті свого господаря: знайдено відповідь

Як коти відчувають емоції

Коли тварина живе з людиною не один рік, то уважно встигає вивчити міміку свого господаря, його поведінку та емоції. Тому вони чітко розуміють, що усмішка – це щось хороше, сльози – щось погане.

І насправді коти хвилюються, як емоції та настрій людини відіб'ються на його власній, котячій долі. Тому вони намагаються втішити свого господаря, щоб знати напевно – щаслива людина не забуде погодувати свого кота.

А як вони відчувають хворобу та смерть?

У цій ситуації є наукова відповідь. Річ у тому, що у хворої чи вмираючої людини є свій запах - і коти його відчувають. Нюх у цих тварин розвинений у рази краще, ніж у людини, тому вони здатні розпізнавати речовини, що виділяються організмом тяжкохворої людини.

В історії є розповіді про котів, які починали поводитися неспокійно або навіть впадали в депресію, коли їхні господарі важко занедужали. І іноді така поведінка проявлялася задовго до того, як господарі отримували погані медичні результати.

А буває так, що неадекватна поведінка кота змушує людину перевірити стан здоров'я. І саме таке раннє звернення до лікарів допомогло врятувати життя.

Ну й окрім запаху, коти помічаю зміну поведінки свого господаря. І вони хвилюються за те, чи зможе господар забезпечити свого вихованця всім необхідним. Тому вони не відходять від ліжка хворого господаря і навіть намагаються допомогти йому одужати швидше.