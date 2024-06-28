Есть ли у людей действительно "шестое чувство": вот, что об этом говорят ученые

Исследователи пришли к выводу, что у человека так называемое "шестое чувство" было всегда, со времен возникновения человечества. Однако большинство не обращали на него особого внимания и не использовали его по назначению.

Что такое "шестое чувство" и как его объясняют ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Что такое "шестое чувство"

Большинство людей на Земле знают о пяти основных чувствах: прикосновение, зрение, слух, обоняние и вкус. Однако действительно, по словам ученых, есть и шестое, называемое интероцепцией.

Интероцепция - это внутреннее состояние нашего тела, которое помогает человеку чувствовать и интерпретировать внутренние сигналы организма. Фактически это система, регулирующая наиболее важные функции, такие как голод, температура тела, частота сердечных сокращений.

Большинство людей не обращают внимания на интероцепцию, хотя она и очень важна, потому что обеспечивает оптимальную работу всех систем организма.

И по словам исследователей, шестое чутье может предупреждать нас, что тело вот-вот выйдет из строя. К примеру, мы начинаем испытывать жажду и тянемся за водой, или нам становится жарко и мы снимаем свитер. Именно этими вещами управляет шестое чутье - интероцепция.

Шестое чувство влияет на психическое здоровье

Исследования показывают, что это чутье также важно для нашего психического здоровья. Она способствует многим психологическим процессам, в том числе и принятию решений, потому что мы в такой момент прислушиваемся к себе.

Еще интероцепция способствует социальным способностям и эмоциональному благополучию. Следует добавить, что за многие психические расстройства, такие как депрессия, тревога, расстройство пищевого поведения - отвечает нарушение интероцепции.

Ученые считают, что именно шестым чувством обусловлено то, что многие психические расстройства имеют схожие симптомы, например нарушение сна и усталость.

Мужчины и женщины реагируют по-разному

Однако хотя ученым известно об интероцепции и его важности для человека, до сих пор мало изучено о его особенностях: отличается ли шестое чувство у мужчин и женщин, как на самом деле он влияет на мозг и другое.

Преподаватель психологии в Лондонском университете Дженнифер Мерфи и кандидат наук в Институте здоровья детей Фрейя Прентис проанализировали 93 исследования, посвященные интероцепции у мужчин и женщин.

Например, в некоторых исследованиях участники подсчитывали удары своего сердца, в то время как другие просили участников определить, мигает ли свет, когда их желудок сокращается, или проверяли, могут ли они заметить разницу в дыхании во время дыхания в устройство, которое затрудняет дыхание.

Результат анализа показал, что шестое чутье действительно отличается у мужчин и женщин. К примеру, женщины значительно менее точны в задачах, ориентированных на сердце и в некоторых случаях на легкие.

Кроме того, ученые обнаружили отличия в определенных задачах с пульсом, а в других задачах отличия были менее очевидными. Фактически, сейчас ученые уверены, что есть разница между шестым чувством у мужчин и женщин, но что их влечет за собой - до сих пор непонятно. Есть предположение, что причиной может быть разное физиологическое и гормональное изменение.