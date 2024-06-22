Девочки учатся быстрее мальчиков: теперь это доказано учеными

Каждый ребенок - особенный и развивается в своем собственном темпе. Она познает мир, учится его принимать, берет пример со взрослых рядом и сверстников, с которыми общается. И с течением времени все отчетливее видно, что девочки и мальчики существенно отличаются в своем развитии и скорости обучения.

Почему так происходит и какие факторы влияют на более быстрое обучение девочек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Все дело в мозге

У девушек обучение продвигается достаточно ровно: они серьезно относятся к оценкам и знаниям, более ответственно относятся к задачам и в целом - учатся успешно.

А вот мальчики не так сильно проявляют увлечение обучением, их внимание более распылено. И чаще их волнуют более интересные вопросы: куда бежит собака за окном, что будет со стеклом, если поразить мяч и как плывут тучи на небе.

По словам ученых, разгадка е в мозге. Если смотреть с точки зрения обычной физиологии, то женский мозг развивается быстрее мужского, они и зрелости достигают раньше.

С раннего детства мозг девушек работает более слаженно, потому что полушария мозга у женщин более активно взаимодействуют друг с другом. В нужный момент в них включается то один, то другой участок мозга.

Именно поэтому женщинам легче содержать в уме несколько идей и мыслей, а на общую концентрацию это практически не влияет. При этом на выполнение задания у женщины действуют разные участки мозга, а у мужчин так не получается. Мужскому мозгу труднее перепрыгивать с идеи на идею, поэтому ребята могут полноценно сосредоточиться только на чем-нибудь одном.

Интересен и несколько неожиданный факт: у девушек более развитым считается левое полушарие, отвечающее за логику и рационализм, а у мальчиков е правое. Это означает доминирование творчества и образного мышления, а также меньшую усидчивость. Но древние стереотипы доказывают нам, что все наоборот, не правда ли?

Основное отличие даже не в работе полушарий мозга, потому что различия между ними не столь уж важны. Разница в формировании мозолистого тела мозга. У девушек оно на 20% больше и отвечает за взаимодействие в работе полушарий.

Поэтому девочкам легче обрабатывать новую информацию и сразу же использовать ее. Усидчивость, усердие, любовь к чтению позволяют девочкам учиться лучше. Но нельзя не учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, не зависящие от пола ребенка.

И не только в мозге

Исследование Университета Альберты, в котором наблюдали за 400 младенцами, выявило, что некоторые кишечные бактерии (Bacteroidetes) помогают мальчикам улучшить когнитивные и речевые навыки.

"Хорошо известно, что девочки отличаются более высокими показателями познания и языка в раннем возрасте", е рассказывает Анита Козырская, профессор педиатрии и глава исследования.

Различия в микробиоме мальчиков и девочек незначительны, но у девочек количество Bacteroidetes обычно выше.

Козырская отмечает, что, возможно, в этом и кроется разгадка более ранних успехов девочек.

Ученые изучили бактерии в образцах фекалий младенцев, определив три разных группы, демонстрирующие подобные доминирующие кластеры бактерий.

Затем они оценили младенцев по разным шкалам нервного развития. Из этих групп только мальчики с доминацией бактерий Bacteroidetes показывали признаки усиленного развития нервной системы.

Мифы о девочках и мальчиках

Язык девочек более развит, чем у мальчиков

Это не правда, и как показывают исследования, в большинстве случаев девочки используют слова из повседневной жизни. А мальчики склонны к секретным шифрам и даже языкам.

Мальчики рациональные, девочки - абстрактные

Сложно воспринимать это, но как раз совсем наоборот. У девочек лучше развито левое полушарие, и часто им нужна наглядность при решении задач. А мальчикам легче справиться с умозрительной задачей - представить предмет или идею и просчитать свои действия.

Математика - предмет для мальчиков

Но американские ученые не согласны с этим утверждением и говорят, что девочки знают математику на 70% лучше мальчиков.

Девочки успешнее в выполнении тестов и заданий на время

И это неправда. Исследования показывают, что в мышлении мужчин первична дедукция, то есть движение мысли от общего к конкретному, отдельному, конкретному, а девочки склонны к индукции, то есть от частного к общему.

Мальчики понимают общий принцип и проводят анализ частных случаев, а девочкам важна конкретика, детали, которые они могут применить к общему.

Тесты на время - это дедукция, ведь в них представлено несколько вариантов. Среди вариантов мальчики быстро выбирают правильный исходя из понятного общего принципа. Девочки же немного отстают, потому что конкретики в таких тестах недостаточно.

Мальчики первые в усвоении информации

Это не так. Девочки внимательнее слушают учителя, а мальчики склонны отвлекаться на занятиях, поэтому часть информации пролетает "мимо".

Таблицы, символы, графики - это для мальчиков

А это правда. Графические материалы - это более мужское дело. Может именно поэтому инженеры и программисты - это более мужские профессии.

Физическое движение для мальчиков очень важно

И это верно. Мальчики ощущают подавленность, долго находясь в замкнутом пространстве. Девочки меньше обращают на это внимание, и на их концентрации ограниченное пространство практически не сказывается.