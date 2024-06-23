Что за голос в нашей голове звучит во время чтения и для чего он действительно нужен

Почти каждый, когда что-то читает, слышит в своей голове определенный голос. Кто-то его замечает, а кто-то не обращает внимания. Но он есть и это называется субвокализацией или тихим языком. Это распространенная вещь, которая очень полезна пониманию. Некоторые эксперты утверждают, что этот голос можно подавить или устранить, чтобы улучшить скорость чтения. Но нужно ли это?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение ученых на IFLscience.

Что такое субвокализация

Субвокализация - это не просто голос, озвучиваемый прочитанным в вашей голове. Она задействует глаза, губы, голо, язык, голосовые связки, гортань и челюсти. Во время немого чтения вы все равно совершаете неосязаемые движения, похожие на те, когда читаете вслух, но не замечаете этого.

Ученые даже смогли воспроизвести слова, которые люди молча читали, с помощью присоединения электромагнитных датчиков к языковым органам.

Даже наш мозг, кажется, реагирует на действия так, словно они имеют дело с настоящим языком. Одно из исследований показало, что чтение молча активирует участки мозга, похожие на те, что связаны с открытой речью, например область Брока, участвующая в предсказании речи.

Почему появляется голос во время чтения

Ученые до конца не уверены, но считают, что субвокализация имеет несколько преимуществ, связанных с пониманием и памятью. К примеру, исследования показывают, что наша рабочая память полагается на так называемую фонологическую петлю, которая может иметь отношение к субвокализации.

Согласно этой модели, в нашем сознании есть пассивное хранилище, хранящее вербальную информацию в течение короткого периода времени (несколько секунд). Этот фонологический запас отвечает за содержание звуков слов, которые мы слышим.

Чтобы выучить слова, мы должны пройти "процесс артикуляционной репетиции", который активно обрабатывает слышимые звуки и обновляет их в памяти с помощью субголосового повторения - как молча репетиции слов, чтобы сохранить их в нашей памяти.

Если эта модель правильна, то когда мы читаем молча, мы превращаем письменную информацию в фонологическую форму, позволяющую нам взаимодействовать с ней так, будто это была устная информация.

Это размещает слова в одном фонологическом хранилище. При этом фонологическая петля помогает поддерживать последовательность слов и фраз, чтобы мы могли понять их синтаксическую и семантическую структуру.

Нужна ли субвокализация человеку

На самом деле так поступают многие. Это распространенная привычка к чтению, которая, вероятно, развивается благодаря тому, как многие из нас учатся читать – читая слова вслух, медленно.

Большинство глухих людей не подтверждают, поскольку их обычно учат читать по-другому, но они демонстрируют определенную форму поджестикуляции/изображения, с помощью которой они совершают небольшие мышечные движения руками во время чтения.

Для большинства из нас субвокализация есть врожденный аспект процесса чтения, но для некоторых она кажется препятствием. Эксперты предполагают, что она замедляет нашу скорость чтения. И аргумент - потому, что это может спровоцировать гиперфиксацию, которая может мешать пониманию.

Однако субвокализация согласовывает скорость чтения со скоростью речи. Следовательно, если средний человек может произнести 200-250 слов в минуту, то и средний читатель может проработать такое же количество слов в минуту чтения.

Да и устранить привычку субвокализации почти невозможно. Вы можете разве что ограничить влияние подголосования на ваше чтение с помощью некоторых уловок, которые помогут ускориться, но только в известной степени.

Больше читайте

Все ответы состоят в практике: читайте больше, читайте чаще и читайте шире. Навыки чтения зависят от знания языка. Чем больше вы будете читать, тем больше узнаете о структуре печатной речи.

Читая незнакомое содержание и слова новыми способами, мы можем также расширить наши знания о том, как тексты составляются вместе.

Разные писатели имеют разные стили письма, так же как разные жанры: художественная или нон-фикшн. И все используют разный язык для выражения своих мыслей.