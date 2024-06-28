Чи мають люди насправді "шосте чуття": ось, що про це кажуть вчені

Дослідники дійшли висновку, що у людини так зване "шосте чуття" було завжди, від часів виникнення людства. Однак більшість не звертали на нього особливої уваги та не використовували його за призначенням.

Що таке насправді "шосте чуття" та як його пояснюють вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

Що таке "шосте чуття"

Більшість людей на Землі знають про п'ять основних почуттів: дотик, зір, слух, нюх та смак. Однак дійсно, за словами вчених, є і шосте, яке називають інтероцепція.

Інтероцепція - це внутрішній стан нашого тіла, який допомагає людині відчувати та інтерпретувати внутрішні сигнали організму. Фактично це система, що регулює найважливіші функції, такі як голод, температура тіла, частота серцевих скорочень.

Більшість людей не звертає увагу на інтероцепцію, хоч вона й дуже важлива, бо забезпечує оптимальну роботу всіх систем організму.

І за словами дослідників, шосте чуття може попереджати нас про те, що тіло ось-ось вийде з ладу. Наприклад, ми починаємо відчувати спрагу і тягнемося за водою, або нам стає жарко і ми знімаємо светр. Саме цими речами керує шосте чуття - інтероцепція.

Шосте чуття впливає на психічне здоров'я

Дослідження показують, що це чуття також важливе для нашого психічного здоров'я. Вона сприяє багатьом психологічним процесам, зокрема й ухваленню рішень, бо ми в такі момент прислухаємося до себе.

Ще інтероцепція сприяє соціальним здібностям та емоційному добробуту. Варто додати, що за багато психічних розладів, таких як депресія, тривога, розлад харчової поведінки - відповідає порушення інтероцепції.

Вчені вважають, що саме шостим чуттям зумовлено те, що багато психічних розладів мають схожі симптоми, наприклад, порушення сну і втома.

Чоловіки та жінки реагують по-різному

Однак, хоч вченим відомо про інтероцепцію і її важливість для людини, ще досі мало вивчено про її особливості: чи відрізняється шосте чуття в чоловіків та жінок, як насправді вона впливає на мозок та інше.

Викладач психології в Лондонському університеті Дженніфер Мерфі та кандидатка наук в Інституті здоров'я дітей Фрейя Прентіс проаналізували 93 дослідження, присвячені інтероцепції в чоловіків та жінок.

Наприклад, у деяких дослідженнях учасники підраховували удари свого серця, тоді як інші просили учасників визначити, чи блимає світло, коли їхній шлунок скорочується, або перевіряли, чи можуть вони помітити різницю у диханні під час дихання в пристрій, який ускладнює дихання.

Результат аналізу показав, що шосте чуття насправді відрізняється у чоловіків та жінок. Наприклад, жінки значно менш точні в завданнях, орієнтованих на серце і в деяких випадках на легені.

Крім того, науковці виявили відмінності в певних завданнях з пульсом, а в інших завданнях відмінності були менш очевидними. Фактично, зараз вчені впевнені, що є різниця між шостим чуттям у чоловіків та жінок, але що їх спричиняє - досі незрозуміло. Є припущення, що причиною може бути різна фізіологічна та гормональна зміна.