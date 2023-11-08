Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Кроссоверы обычно больше потребляют топлива, чем машины меньших классов. Зная, что автомобилисты привыкли считать свои деньги, и, в частности, суммы, потраченные на заправку, автопроизводители со временем начали предлагать рынку более экономичные машины.

Прежде чем присматриваться к той или иной модели с точки зрения ее экономичности, следует понять, что на аппетит транспортного средства существенно влияет его комплектация – точнее, модель двигателя и тип коробки передач. А кроме того, не менее половины успеха в деле экономии на горючем – это грамотное управление машиной.

Со всей ответственностью можем заявить, что в неумелых руках и самый экономичный автомобиль может оставлять заметные дыры в бюджете. Также правда и то, что машина с посредственными паспортными данными у опытного драйвера может демонстрировать очень скромный аппетит.

Volkswagen Tiguan I (2007–2015 гг.)

$8 500 – 22 800

Очень популярный, но на самом деле неоднозначный автомобиль. У него престижный бренд, не последнее из преимуществ – классический нестареющий дизайн (в нашей подборке будет еще одна модель в подобной стилистике, но совершенно противоположная в прочем). Внедорожные амбиции Тигуана имеют некоторую подоплеку: система полного привода, впечатляющий клиренс в 200 мм, соответствующая геометрия кузова, особенно в “загородном” исполнении Track&Field. На асфальте машина с большинством моторов ощущается как динамичная и хорошо управляется.

Правда, наиболее экономичные комплектации – без привода 4х4, но и полноприводные отнюдь не обжоры. Редчайший случай – среди наиболее экономичных в линейке моторов не только послерестайловый дизель 2,0 TDI, но и поздний бензиновый 1,4 TSI (который уже без компрессора); они почти равны по потреблению топлива в смешанном режиме – 6,3 и 6,5 л/100 км соответственно. При этом если дизель считают одним из самых лучших агрегатов VW того периода, то 1,4-литровые TSI – наоборот, кажется сосредоточением технических проблем. И тем не менее, оба массово присутствуют на дорогах Украины и авторынках.

Renault Duster (с 2010 г.)

$7 500 – 22 500

Лидер продаж в сегменте кроссоверов вообще имеет не много недостатков, главный среди которых – репутация бюджетной машины при соответствующей внешности. Недаром французы на многих рынках долго стеснялись продавать его под маркой Renault, ограничиваясь суббрендом Dacia. Но на деле машина вполне удобна, надежна и неприхотлива. Имеет замечательную подвеску, которая не пугается выбоин как на пыльном проселке, так и на асфальте.

Версии 4х4 неплохо себя показывают даже на конкретном бездорожье. Все это можно сказать о “Дастерах” двух первых поколений (второе – с 2017 г.). Самый экономичный двигатель Duster'ов – хорошо известный дизель 1.5 dCi. Он, возможно, кому-то кажется слабым для такой машины, но никто не обвинит его в растрате денег владельца. Заявленный расход в смешанном цикле 4,6 – 5,3 л/100 км, в зависимости от комплектации и рынка.

Seat Ateca (с 2016 г.)

$16 500 – 35 100

Испанская марка традиционно предлагает свою интерпретацию моделей VW, и "Атека" получился более экспрессивным, чем его германские и чешские сородичи. Важно также, что он доступнее одноплатформенного Тигуана, а с точки зрения нашего рейтинга важно, что “испанец” имеет собственную линейку двигателей. Нам наиболее интересен 1,6-литровый дизель 1.6 TDI, потому что в моноприводной конфигурации он потребляет 4,5 л/100 км – по крайней мере, так заявлено в документах. Еще одним соблазнительным вариантом мог бы быть самый маленький из бензиновых агрегатов "Атеки", которому обещают расход 5,2 л/100 км. Но это небольшой 1,0-литровый моторчик TSI с тремя цилиндрами и турбонадувом, долговечность которого не стоит сравнивать с дизелем.

Kia Sportage III (2010–2015 гг.)

$10 300 – 16 500

Когда-то Sportage в третьем поколении был безоговорочным лидером сегмента на украинском рынке. Потребители покупались на мужественный и одновременно стремительный профиль, внушительную, словно специально расширенную колею, мощные двигатели и уже подтвержденную к тому времени корейскую надежность. И этот популярный в Украине автомобиль, несмотря на серьезный, даже монументальный вид, имел еще одно неожиданное достоинство: скромный расход горючего. В комплектации с наименьшим доступным дизелем 1.7 CRDi и моноприводом хит тогдашних продаж мог обходиться всего 5,3 л/100 км в режиме трасса/город. После этой машины сменилось уже два поколения, но она до сих пор популярна на вторичном рынке.

Peugeot 3008 (2007–2016 гг.)

$9 900 – 15 300

Во многом неординарный автомобиль. Нетипичная внешность, богатые комплектации, удобный для пассажиров салон – и все это на фоне некомфортной на неровностях ходовой и “робота”-коробки, которая хронически “толкается” при переключениях на низших передачах. Но многие готовы простить это машине за ее удачный дизельный двигатель 1.6 HDi. Он надежен и вынослив, а официальная цифра расхода в смешанном режиме – 4,9 л/100 км, причем владельцы утверждают, что в реальности можно добиться и еще меньших цифр. При этом бензиновые моторы Peugeot 3008 первого поколения напротив, отличаются повышенным аппетитом.

Если коротко

Высокие технологии моторостроения, позволяющие довольно громоздким кроссоверам потреблять топливо на уровне городских машинок, на самом деле коварная вещь. Сегодня автомобиль экономит ваши деньги на заправке, а завтра требует ремонта или сервиса стоимостью с полтонны бензина. Поэтому отталкиваться исключительно от расхода горючего стоит разве что при покупке нового автомобиля. А при выборе б/у придется учитывать также и фактор обслуживания и возможных ремонтов. Напомним, что именно самые экономичные из двигателей – дизели – наиболее дороги в ремонте.