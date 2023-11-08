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Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Среда 08 ноября 2023 08:10
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Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов Фото: ТОП-5 найбільш економічних кросоверів (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Кроссоверы обычно больше потребляют топлива, чем машины меньших классов. Зная, что автомобилисты привыкли считать свои деньги, и, в частности, суммы, потраченные на заправку, автопроизводители со временем начали предлагать рынку более экономичные машины.

Рейтинг наиболее экономичных моделей с пробегом в популярном сегменте авто читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий "Автомир", Infocar, а также сайты компаний-производителей.

Прежде чем присматриваться к той или иной модели с точки зрения ее экономичности, следует понять, что на аппетит транспортного средства существенно влияет его комплектация – точнее, модель двигателя и тип коробки передач. А кроме того, не менее половины успеха в деле экономии на горючем – это грамотное управление машиной.

Со всей ответственностью можем заявить, что в неумелых руках и самый экономичный автомобиль может оставлять заметные дыры в бюджете. Также правда и то, что машина с посредственными паспортными данными у опытного драйвера может демонстрировать очень скромный аппетит.

Volkswagen Tiguan I (2007–2015 гг.)

$8 500 – 22 800

Очень популярный, но на самом деле неоднозначный автомобиль. У него престижный бренд, не последнее из преимуществ – классический нестареющий дизайн (в нашей подборке будет еще одна модель в подобной стилистике, но совершенно противоположная в прочем). Внедорожные амбиции Тигуана имеют некоторую подоплеку: система полного привода, впечатляющий клиренс в 200 мм, соответствующая геометрия кузова, особенно в “загородном” исполнении Track&Field. На асфальте машина с большинством моторов ощущается как динамичная и хорошо управляется.

Правда, наиболее экономичные комплектации – без привода 4х4, но и полноприводные отнюдь не обжоры. Редчайший случай – среди наиболее экономичных в линейке моторов не только послерестайловый дизель 2,0 TDI, но и поздний бензиновый 1,4 TSI (который уже без компрессора); они почти равны по потреблению топлива в смешанном режиме – 6,3 и 6,5 л/100 км соответственно. При этом если дизель считают одним из самых лучших агрегатов VW того периода, то 1,4-литровые TSI – наоборот, кажется сосредоточением технических проблем. И тем не менее, оба массово присутствуют на дорогах Украины и авторынках.

Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Renault Duster (с 2010 г.)

$7 500 – 22 500

Лидер продаж в сегменте кроссоверов вообще имеет не много недостатков, главный среди которых – репутация бюджетной машины при соответствующей внешности. Недаром французы на многих рынках долго стеснялись продавать его под маркой Renault, ограничиваясь суббрендом Dacia. Но на деле машина вполне удобна, надежна и неприхотлива. Имеет замечательную подвеску, которая не пугается выбоин как на пыльном проселке, так и на асфальте.

Версии 4х4 неплохо себя показывают даже на конкретном бездорожье. Все это можно сказать о “Дастерах” двух первых поколений (второе – с 2017 г.). Самый экономичный двигатель Duster'ов – хорошо известный дизель 1.5 dCi. Он, возможно, кому-то кажется слабым для такой машины, но никто не обвинит его в растрате денег владельца. Заявленный расход в смешанном цикле 4,6 – 5,3 л/100 км, в зависимости от комплектации и рынка.

Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Seat Ateca (с 2016 г.)

$16 500 – 35 100

Испанская марка традиционно предлагает свою интерпретацию моделей VW, и "Атека" получился более экспрессивным, чем его германские и чешские сородичи. Важно также, что он доступнее одноплатформенного Тигуана, а с точки зрения нашего рейтинга важно, что “испанец” имеет собственную линейку двигателей. Нам наиболее интересен 1,6-литровый дизель 1.6 TDI, потому что в моноприводной конфигурации он потребляет 4,5 л/100 км – по крайней мере, так заявлено в документах. Еще одним соблазнительным вариантом мог бы быть самый маленький из бензиновых агрегатов "Атеки", которому обещают расход 5,2 л/100 км. Но это небольшой 1,0-литровый моторчик TSI с тремя цилиндрами и турбонадувом, долговечность которого не стоит сравнивать с дизелем.

Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Kia Sportage III (2010–2015 гг.)

$10 300 – 16 500

Когда-то Sportage в третьем поколении был безоговорочным лидером сегмента на украинском рынке. Потребители покупались на мужественный и одновременно стремительный профиль, внушительную, словно специально расширенную колею, мощные двигатели и уже подтвержденную к тому времени корейскую надежность. И этот популярный в Украине автомобиль, несмотря на серьезный, даже монументальный вид, имел еще одно неожиданное достоинство: скромный расход горючего. В комплектации с наименьшим доступным дизелем 1.7 CRDi и моноприводом хит тогдашних продаж мог обходиться всего 5,3 л/100 км в режиме трасса/город. После этой машины сменилось уже два поколения, но она до сих пор популярна на вторичном рынке.

Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Peugeot 3008 (2007–2016 гг.)

$9 900 – 15 300

Во многом неординарный автомобиль. Нетипичная внешность, богатые комплектации, удобный для пассажиров салон – и все это на фоне некомфортной на неровностях ходовой и “робота”-коробки, которая хронически “толкается” при переключениях на низших передачах. Но многие готовы простить это машине за ее удачный дизельный двигатель 1.6 HDi. Он надежен и вынослив, а официальная цифра расхода в смешанном режиме – 4,9 л/100 км, причем владельцы утверждают, что в реальности можно добиться и еще меньших цифр. При этом бензиновые моторы Peugeot 3008 первого поколения напротив, отличаются повышенным аппетитом.

Подержанные авто: ТОП-5 самых экономичных кроссоверов

Если коротко

Высокие технологии моторостроения, позволяющие довольно громоздким кроссоверам потреблять топливо на уровне городских машинок, на самом деле коварная вещь. Сегодня автомобиль экономит ваши деньги на заправке, а завтра требует ремонта или сервиса стоимостью с полтонны бензина. Поэтому отталкиваться исключительно от расхода горючего стоит разве что при покупке нового автомобиля. А при выборе б/у придется учитывать также и фактор обслуживания и возможных ремонтов. Напомним, что именно самые экономичные из двигателей – дизели – наиболее дороги в ремонте.

Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале рассказывало, какой двигатель лучше – бензиновый или дизельный.

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