Так ли красиво, как в рекламе? Тренер раскрыл правду о заменителях сахара

Современные бескалорийные подсластители обещают сладкий вкус без калорий и, казалось бы, отличную пользу для здоровья. Однако исследования свидетельствуют, что не все так просто.

Полезны ли они для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юри Попка в Facebook.

Что известно о подсластителях

Ученые Сиднейского университета провели эксперимент с плодовыми мухами-дрозофилами, которые потребляли искусственные подсластители. Оказалось, что эти насекомые начали есть на 30% больше калорий, чем их коллеги, получавшие обычный сахар. Исследователь Грег Нили объяснил, что, когда сладкий вкус не соответствует фактической энергетической ценности пищи, мозг перестраивает свои процессы и усиливает аппетит, чтобы компенсировать неполученные калории.

Но это еще не всё. Другие исследования подтверждают, что подсластители могут негативно влиять не только на мозг, но и на микрофлору кишечника. В 2014 году ученые доказали, что мыши, потреблявшие воду с сахарином (в 450 раз слаще сахара), развивали нарушения толерантности к глюкозе - это состояние, которое может предшествовать диабету. Последующий эксперимент с пересадкой бактерий кишечника этих мышей стерильным животным показал: изменения микрофлоры напрямую связаны с действием подсластителя.

Кроме того, исследование на людях тоже выявило схожие эффекты. Добровольцы, неделю потреблявшие высокие дозы подсластителей, начали демонстрировать признаки изменений толерантности к глюкозе. Причиной, вероятно, является реакция некоторых бактерий кишечника, которые производят провоцирующие воспаления вещества.

В Украине разрешено 13 видов подсластителей, среди которых натуральные (фруктоза, стевия, эритрит) и синтетические (сахарин, аспартам, сукралоза). Однако, как свидетельствуют данные исследований, их безопасное воздействие на организм под вопросом.

Так что вывод прост: лучше избегать искусственных подсластителей или потреблять их очень редко.