Чи так красиво, як у рекламі? Тренер розкрив правду про замінники цукру

Сучасні безкалорійні підсолоджувачі обіцяють солодкий смак без калорій і, здавалося б, чудову користь для здоров’я. Проте дослідження свідчать, що не все так просто.

Чи корисні вони для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрі Попка у Facebook.

Що відомо про підсолоджувачі

Науковці Сіднейського університету провели експеримент із плодовими мухами-дрозофілами, які споживали штучні підсолоджувачі. Виявилося, що ці комахи почали їсти на 30% більше калорій, ніж їхні "колеги", які отримували звичайний цукор. Дослідник Ґреґ Нілі пояснив, що коли солодкий смак не відповідає фактичній енергетичній цінності їжі, мозок перебудовує свої процеси й посилює апетит, щоб компенсувати недоотримані калорії.

Але це ще не все. Інші дослідження підтверджують, що підсолоджувачі можуть негативно впливати не лише на мозок, а й на мікрофлору кишківника. У 2014 році вчені довели, що миші, які споживали воду із сахарином (в 450 разів солодшим за цукор), розвивали порушення толерантності до глюкози - це стан, що може передувати діабету. Подальший експеримент із пересадкою бактерій кишківника цих мишей стерильним тваринам показав: зміни мікрофлори напряму пов’язані з дією підсолоджувача.

Крім того, дослідження на людях теж виявило подібні ефекти. Добровольці, які тиждень споживали високі дози підсолоджувачів, почали демонструвати ознаки змін толерантності до глюкози. Причиною, ймовірно, є реакція певних бактерій кишківника, які виробляють речовини, що провокують запалення.

В Україні дозволено 13 видів підсолоджувачів, серед яких натуральні (фруктоза, стевія, еритрит) і синтетичні (сахарин, аспартам, сукралоза). Проте, як свідчать дані досліджень, їхній безпечний вплив на організм під сумнівом.

Тож висновок простий: краще уникати штучних підсолоджувачів або споживати їх дуже рідко. Навіть звичайний цукор, хоч і теж має свої ризики, може бути менш шкідливим у порівнянні з деякими замінниками. Але й із цукром не варто перестаратися - здорове харчування потребує помірності.