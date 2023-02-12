Больше пользы или вреда: эксперт объяснил, стоит ли есть консервацию зимой

Традиционно зимой украинцы часто едят консервированные овощи и фрукты. В представлении многих такой продукт более полезен, потому что приготовлен из домашнего урожая. Да на самом ли деле это так?

О том, полезна ли консервация, рассказал эксперт по здоровому питанию и тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram.

Консервация полезна или нет

"Сейчас мы живем в XXI веке, где есть холодильники, морозильные камеры, и продукты могут храниться у них месяцами, не портясь. Раньше такого не было. А наши предки жили в основном за принципом - что вырастишь, то и ешь. В сезон это понятно, а вот что им было делать зимой? Именно поэтому они готовили консервацию", - пишет эксперт.

Попко отмечает, что эта привычка перешла к новым поколениям и хозяйки продолжают консервировать овощи на зиму, хотя те же продукты можно купить в супермаркете в течение круглого года.

"Во время консервации овощи проходят высокую термическую обработку, то есть стерилизацию. После нее значительная часть витаминов уменьшается, особенно витамин С. Зато минералы сохраняются. Но не забывайте, что в банку вы клали овощ, а после консервации получили вдобавок еще и сахар, и соль", - объясняет Попко.

По его словам, в результате мы получаем "гремучую смесь соли и сахара" и сомнительного качества овощи.

Есть ли здоровая альтернатива

Зимой эксперт советует отдавать предпочтение парниковым овощам, а не консервированным. А еще лучше есть замороженные или даже заквашенные.

"Интересен тот факт, что во время раскопки могилы Тутанхамона археологи обнаружили глиняные формы, запечатанные специальной смолой. Как оказалось, в них помещали овощи и фрукты, залитые оливковым маслом, что позволяло их мариновать и долго хранить. Поэтому консервация не новый способ сохранить продукты и точно не самый лучший", - говорит эксперт.

Попко добавляет, что консервированные овощи можно есть, но налегать на них не стоит, ведь есть лучше методы хранения сезонных овощей.

"Лучше парниковые, чем маринованные овощи. Это я говорю о таких, которые нельзя заморозить. Например, огурцы. Также альтернативой могут быть квашеные. Они бесспорно полезны", - советует эксперт.