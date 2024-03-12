Бывают ли у мужчин гормональные циклы и как они проявляются

Бывают гормональные циклы у мужчин

По словам ученых, у мужчин тоже бывают гормональные циклы. Уровень тестостерона предпочтительно достигает максимума с утра, вероятно, в связи с циркадными ритмами, а затем снижается в течение дня. Физические упражнения могут вызвать кратковременные прыжки.

Некоторые исследователи считают, что мужские гормоны изменяются в зависимости от времени года. Исследование 2003 года показало, что уровень тестостерона у мужчин в одном норвежском городе достиг самого низкого уровня летом и достиг максимума поздней осенью.

Исследование датских мужчин выявило подобные сезонные изменения (по несколько иному графику). Если эти ритмы реальны, они могут быть связаны с нахождением на солнце, летними тренировками или увеличением веса зимой.

Однако исследования, проведенные в солнечном Сан-Диего и Бостоне, не смогли повторить скандинавские открытия. В обзоре 2012 года урологи Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне пришли к выводу, что "существуют некоторые доказательства, подтверждающие представление" о сезонных циклах, но предупредили, что необходимы дополнительные исследования.

Эндокринолог Петер Селек из Университета Коменского в Словакии считает, что у мужчин также есть регулярный ежемесячный гормональный цикл. В 2002 году он опубликовал исследование, показавшее, что и мужчины, и женщины испытывают примерно месячные ритмы тестостерона.

Уровень в мужской слюне резко достигает максимума на 18 день 30-дневного цикла. Выводы Селека не были воспроизведены или приняты в полевых условиях, но он остается убежденным: "Я искал литературу в поисках отрицательных результатов, но ничего не нашел".

Селек добавляет, что если бы у женщин не было кровотечения, исследовательское сообщество, вероятно, также скептически относилось бы к их лунным циклам.

Что влияет на уровень тестостерона

Интенсивные физические упражнения, в том числе тяжелая физическая работа, силовые тренировки, способствуют повышению уровня тестостерона.

А вот недостаток сна и постоянное недосыпание приводит к снижению уровня тестостерона. Поэтому качественный и достаточный сон важен не только для женщин, но и мужчин.

Диета, богатая белком, здоровые жиры и микроэлементы, такие как цинк и витамин Д, может способствовать поддержанию нормального уровня тестостерона. Уровень тестостерона также связан с уровнем жира в организме. Меньше жира – увеличивается уровень гормона.

Уровень гормонов у мужчин также снижается естественным образом с возрастом. После 30 лет он начинает падать в среднем на 0,5-1% ниже начального уровня в год.