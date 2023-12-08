В каждую школу по полицейскому. Глава МВД объяснил, как будут усиливать безопасность детей

Безопасность в украинских школах будут усиливать, в частности, в прифронтовых и пограничных районах. В каждом учебном заведении появится полицейский и металлоискатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

По словам Клименко, усиливать безопасность в учебных заведениях начнут именно со школ и гимназий. Он отметил, что в Украине в обычном и смешанном режиме работает около 10 тысяч школ. В первую очередь МВД озмется за учебные заведения, которые находятся ближе к зоне боевых действий и границе с РФ и Беларусью.

"Цель - чтобы в каждой школе был работник полиции. Этот работник будет отобран и соответственно обучен по новым учебным программам и экипирован. С учителями и руководством учебных заведений будет принимать меры по пропускному режиму, публичному порядку, реагированию на заявления и сообщения, которые будем получать", - объяснил министр.

Клименко подчеркнул, что полицейские в школах будут помогать с перемещением детей в укрытия. По словам главы МВД, в Украине еще раз проверят укрытия в школах, а также территории учебных заведений и даже магазины рядом.

"Мы говорим и о рамочных и арочных детекторах и металлоискателях, чтобы посторонние лица не смогли зайти в учебное заведение, чтобы дети не смогли принести запрещенные предметы", - добавил Клименко.

Что этому предшествовало

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Украине начинают улучшать безопасность детей в детсадах, школах и университетах.

Он объяснил, что усиливать безопасность будут с помощью полицейских, работающих в учебных заведениях. Также в школах установят металлоискатели.

По словам Клименко, в Украине скоро стартует набор полицейских для работы в учебных заведениях.