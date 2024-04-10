Будут ли депортировать мужчин из-за границы: украинцам расставили точки над "і"
Мобилизация в Украине продолжается, но, несмотря на ложные слухи, никакой депортации военнообязанных мужчин из-за границы не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Фриз изданию Радио Свобода.
Что нужно знать украинцам за границей
Предоставление консульских услуг для военнообязанных за границей будет происходить одновременно с актуализацией данных.
"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", - заверила Ирина.
Фриз пояснила, что оформление консульских услуг военнообязанными за границей при наличии военно-учетных документов (ВОК) необходимо только для военного учета МО.
"Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", - отметила Фриз.
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Кстати, в ВР предложили разрешить мужчинам за границей дистанционно обновить данные в ТЦК.