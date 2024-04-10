Чи будуть депортувати чоловіків із закордону: українцям розставили крапки над "і"

Мобілізація в Україні продовжується, але попри неправдиві чутки жодної депортації військовозобов'язаних чоловіків із закордону не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву членкині комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз виданню Радіо Свобода.

Що треба знати українцям за кордоном

Надання консульських послуг для військовозобов'язаних за кордоном буде відбуватися одночасною з актуалізацією даних.

"Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони", - запевнила Ірина.

Вона пояснила, що оформлення консульських послуг військовозобов’язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів (ВОК) необхідне лише для військового обліку МО.

"Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном", - зазначила Фріз.