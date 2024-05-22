Как свести к минимуму появление морщин во время сна: очень простые правила

Утром вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что у вас много морщин на лице - так называемые морщинки сна. Они носят временный характер, но с возрастом кожа теряет эластичность и морщины постепенно остаются с вами навсегда.

Как правильно спать, чтобы не было морщин на лице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Как сон влияет на лицо

На кожу лица влияет очень много факторов: естественное старение, влияние солнечных лучей, курение, плохое увлажнение, мимика, привычка жмуриться, стрессы, недосып и также - поза во время сна.

Когда вы спите на боку или животе, кожа лица сдавливается. Когда вы спите на боку или животе, сила притяжения прижимает ваше лицо к подушке. Кожа при этом деформируется, поскольку она растягивается, сталкивается по всем направлениям, особенно, когда вы двигаетесь во сне.

Однако есть способы, которые помогут вам улучшить ситуацию и сохранить кожу лица молодой значительно длиннее - например, если будете спать на спине или часто менять положение.

На какой стороне вы спите

На молодом лице ночные морщинки быстро исчезают после пробуждения. Но с возрастом временные морщины, повторяющиеся каждую ночь, становятся постепенно постоянными.

Кожа теряет эластичность (растяжение) и растяжимость (растяжение), создавая идеальные условия для образования и длительного появления морщин во время сна.

Время, проведенное в каждой позе сна, величина внешних сил, приложенных к каждой области лица, а также площадь контакта с поверхностью подушки также влияют на характер и скорость морщин во сне.

Кстати, врачи очень часто могут сразу увидеть именно по морщинам, как спит человек. Привычка спать на одной стороне тела может со временем сделать ту часть лица, на которой они спят, более плоской. Также появляются более заметные линии сна.

Помогут ли ночные кремы защитить

Коллаген и эластин являются двумя основными компонентами дермы (внутреннего слоя) кожи. Они формируют структуру кожи и поддерживают ее эластичность.

Добавление средств из коллагена к ежедневным процедурам ухода за лицом может действительно уменьшить образование морщин.

Также поможет гиалуроновая кислота. Это природная молекула, встречающаяся в организме человека. Она содержит коллаген и эластин нашей кожи в правильной конфигурации, стимулирует выработку коллагена и обеспечивает увлажнение, что значительно замедляет образование морщин.

Гиалуроновая кислота является одним из наиболее распространенных активных ингредиентов кремов, гелей и лосьонов для ухода за кожей.

Увлажняющие средства могут по-разному действовать на кожу. "Окклюзивные" вещества образуют на коже тонкий слой масла, что предотвращает потерю воды за счет испарения. Увлажнители притягивают и удерживают воду в коже и могут отличать по способности связывать воду, что влияет на степень гидратации кожи.

Шелковые наволочки действительно имеют значение

Некоторые исследования показывают, что использование шелковых наволочек может влиять на образование морщин во сне. Если ткань не позволяет коже скользить и двигаться, не создает трение и давление на одно место, то ваша кожа ночью будет более защищена от морщин.

Если есть такая возможность - используйте шелковые подушки, наволочки и простыни.

Также ученые выяснили, что подушки, предназначенные для уменьшения механического напряжения во время сна, могут предотвратить деформацию кожи. Такая подушка может быть полезна для замедления и предотвращения образования определенных морщин на лице.

Стоит отметить, что врачи и специалисты по сну советуют использовать все правила в комплексе. То есть, кроме шелковых наволочек, можно выбрать еще и подходящую подушку, пользоваться средствами по уходу за кожей ночью, и приучить себя спать на спине.

Также нужно изменить привычки и образ жизни: отказаться от курения, употреблять большое количество воды, овощей, фруктов, семян, орехов, полезных жиров, йогуртов. Использовать солнцезащитные кремы, носить летом широкую шляпу (панаму), достаточно отдыхать и высыпаться, снизить количество стрессов.