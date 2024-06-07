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Чи безпечна лазерна епіляція: дерматолог розставила крапки над "і"

П'ятниця 07 червня 2024 12:18
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Чи безпечна лазерна епіляція: дерматолог розставила крапки над "і" Фото: Чи безпечна лазерна епіляція (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лазерна епіляція - це метод видалення волосків, що базується на використанні лазерного променя. Під час процедури лазер поглинає пігмент (меланін), який знаходиться у волосяних фолікулів. Після поглинання енергії лазера, волосяний фолікул перегрівається і знищується, що призводить до припинення росту волосся.

Чи безпечна така процедура, чи ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова дерматологині Олени Березіної в програмі на YouTube.

Чи безпечна процедура лазерної епіляції?

За словами дерматолога, процедура видалення волосся лазером - це абсолютно комфортний процес, який підходить усім та допомогає майже назавжди позбутися небажаних волосків.

"Це дуже безпечно, під час використання лазеру волосяний фолікул припиняє своє існування, і наступний волосяний фолікул буде рости вже більш ослабленим та уповільненим", - розказала Березіна.

Чи безпечна лазерна епіляція: дерматолог розставила крапки над &quot;і&quot;Кому не можна робити лазерну епіляцію (фото: freepik.com)

На внутрішні органи лазерна епіляція не впливає.

Кому не можна робити лазерну епіляцію

Є жінки, у яких сиве волосся - їм ця процедура буде малоефективна тому, що пігмент дуже слабий.

Наразі все міняється, тому й білявки можуть проходити процедуру.

З якого віку можна робити лазерну епіляцію

За словами дерматолога, процедуру можна робити в будь-якому віці, якщо це дитина - то треба згода батьків.

Чи можна вагітним жінкам робити процедуру?

Олена Березіна повідомила, що вагітні жінки та ті, які годують грудьми, - не можуть робити лазерну епіляцію. Річ у тому, що в них змінюється гормональний фон та не було жодних досліджень, як впливає процедура на жінок в таких станах.

Кому не можна робити лазерну епіляцію?

Протипоказання лазерної епіляції також існують, як і в будь-якої косметологічної процедури. До них належать:

  • онкологія;
  • варикоз;
  • герпес у гострій стадії;
  • цукровий діабет;
  • гепатит;
  • порушення згортання крові
  • вагітність на будь-якому терміні та період лактації;
  • опіки, шрами, рубці.

Нагадаємо, що лікар розповіла, коли не можна робити лазерну епіляцію, щоб не зашкодити здоров'ю.

Раніше ми писали про міфи лазерної епіляції, в які досі усі вірять.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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