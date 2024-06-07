Чи безпечна лазерна епіляція: дерматолог розставила крапки над "і"
Лазерна епіляція - це метод видалення волосків, що базується на використанні лазерного променя. Під час процедури лазер поглинає пігмент (меланін), який знаходиться у волосяних фолікулів. Після поглинання енергії лазера, волосяний фолікул перегрівається і знищується, що призводить до припинення росту волосся.
Чи безпечна така процедура, чи ні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова дерматологині Олени Березіної в програмі на YouTube.
Чи безпечна процедура лазерної епіляції?
За словами дерматолога, процедура видалення волосся лазером - це абсолютно комфортний процес, який підходить усім та допомогає майже назавжди позбутися небажаних волосків.
"Це дуже безпечно, під час використання лазеру волосяний фолікул припиняє своє існування, і наступний волосяний фолікул буде рости вже більш ослабленим та уповільненим", - розказала Березіна.
Кому не можна робити лазерну епіляцію (фото: freepik.com)
На внутрішні органи лазерна епіляція не впливає.
Кому не можна робити лазерну епіляцію
Є жінки, у яких сиве волосся - їм ця процедура буде малоефективна тому, що пігмент дуже слабий.
Наразі все міняється, тому й білявки можуть проходити процедуру.
З якого віку можна робити лазерну епіляцію
За словами дерматолога, процедуру можна робити в будь-якому віці, якщо це дитина - то треба згода батьків.
Чи можна вагітним жінкам робити процедуру?
Олена Березіна повідомила, що вагітні жінки та ті, які годують грудьми, - не можуть робити лазерну епіляцію. Річ у тому, що в них змінюється гормональний фон та не було жодних досліджень, як впливає процедура на жінок в таких станах.
Кому не можна робити лазерну епіляцію?
Протипоказання лазерної епіляції також існують, як і в будь-якої косметологічної процедури. До них належать:
- онкологія;
- варикоз;
- герпес у гострій стадії;
- цукровий діабет;
- гепатит;
- порушення згортання крові
- вагітність на будь-якому терміні та період лактації;
- опіки, шрами, рубці.
Нагадаємо, що лікар розповіла, коли не можна робити лазерну епіляцію, щоб не зашкодити здоров'ю.
Раніше ми писали про міфи лазерної епіляції, в які досі усі вірять.
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