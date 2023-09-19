Врач рассказала, когда нельзя делать лазерную эпиляцию, чтобы не навредить здоровью
Лазерная эпиляция позволяет надолго избавиться от волос на коже. Однако, возникает много вопросов о принципе действия лазера, влиянии излучения на внутренние органы и какие существуют противопоказания.
Кому может навредить лазерная эпиляция, сообщила дерматолог Екатерина Мельник медицинскому сообществу Sviy.doc в Instagram.
Как работает лазерный луч
Дерматолог говорит, что свет попадает в пигментные клетки (меланин), а это в свою очередь разрушает волос и впоследствии он выпадает.
Глубина проникновения луча не более 4 мм, он достигает только до волосяных фолликулов и не проникает глубже в дерму.
Существует ли риск возникновения рака
Лазерная эпиляция не вызывает рака. Лучи лазера не повреждают ДНК, в них нет ультрафиолетового, рентгеновского, альфа-, бетта- или гамма-излучения.
Также такую процедуру можно делать людям из витилиго (хроническое заболевание, при котором наблюдается появление белых участков на коже). К тому же при большинстве заболеваний кожи эпиляцию можно делать, но в период ремиссии. Однако, это важно обсудить с врачом.
Когда нельзя делать лазерную эпиляцию
Процедуру категорически нельзя делать во время приема лекарств "Акнетина" и "Роаккутана".
Эксперт говорит, что, если пренебрегать этим фактом, может появиться устойчивая пигментация и рубцевание. Поэтому перед началом курса лазерной эпиляции сообщайте врачу обо всех принимаемых препаратах.
Лазерную эпиляцию можно делать женщинам, кормящим грудью. По данным Европейской и Американской ассоциации дерматологов, пока нет информации
о противопоказаниях и о том, что в этот период эпиляция менее эффективна.
К тому же процедура не влияет на гормональный фон, репродуктивную функцию и состав грудного молока.
Также лучи не будут влиять на плод, матку, яичники беременной женщины. Но врачи не советуют делать эпиляцию только потому, что во время беременности и лактации происходят гормональные изменения в организме, которые могут повлечь побочный эффект после процедуры - пигментацию.
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