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У Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку

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Харьків, Вівторок 26 квітня 2022 09:46
У Харкові поліцейський виніс двох пенсіонерів із палаючого будинку Фото: пожежа (pixabay.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові дільничний поліцейський урятував двох пенсіонерів. Їхній будинок загорівся після чергового обстрілу міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУ Національної поліції у Харківській області.

"Дільничний офіцер поліції врятував життя двох людей похилого віку під час пожежі, що виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській", - йдеться у повідомленні.

Ще до приїзду бригади рятувальників поліцейський виніс літню пару з вогню.

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