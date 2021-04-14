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Забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства відомої жінки-волонтера під Дніпром

Новость на русском → Нікополь, Середа 14 квітня 2021 16:21
Забив до смерті: з'явилися подробиці вбивства відомої жінки-волонтера під Дніпром Колаж РБК-Україна: подробиці вбивства Анжели Мончинської під Дніпром
Автор: Роман Мирончук

У Нікополі Дніпропетровської області жорстоко вбили 51-річну жінку-волонтера Анжелу Мончинську. Зараз з'явилися подробиці цього вбивства, яке скоїв 25-річний житель Нікопольського району.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що нападник намагався її пограбувати, але волонтер чинила опір після чого чоловік наніс їй кілька сильних ударів, які стали смертельними.

Співробітники поліції затримали нападника і тепер йому загрожує тюремний термін до 15 років. Жінку поховають сьогодні, 14 квітня.

Зазначимо, що загибла Анжела Мончинскьа зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни вона їздила на фронт, возила військовим продукти та інші необхідні речі.

Ветерани її знали і поважали. У неї була нагорода "За вірність українському народу".

Анжела Мончинська допомагала військовим з самого початку війни (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Кіровоградській області 21-річна дівчина вбила свого 9-річного брата. Причиною вбивства стало те, що дитина не хотіла допомагати їй прибирати будинок.

Дівчина взяла палицю і почала їй бити по руках і животі, поки брат не втратив свідомість. Після того, що сталося сестра подзвонила родичам. Рідні впевнені, що стався нещасний випадок.

Раніше з'явилися нові деталі вбивства 19-річної студентки у Львові, яку вбив її хлопець.

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