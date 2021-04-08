Не хотів допомагати: під Кропивницьким дівчина до смерті палицею побила 9-річного брата

У Кіровоградській області 21-річна дівчина вбила свого 9-річного брата. Причиною агресії старшої сестри стало те, що дитина не хотіла допомагати їй по господарству.

Старша сестра накинулася на брата, коли вони разом займалися прибиранням. Вона почала бити дитину палицею по руках і животі, а потім він втратив свідомість. Після цього дівчина оговталася і почала дзвонити родичам.

"Намагалися запустити серце. Робили непрямий масаж. Але дитина померла. Шанси були дуже низькі. Оскільки вже після того експертиза показала дуже великий обсяг ушкоджень", - розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей Кіровоградської обласної прокуратури Алла Мороз.

Мати дітей з ними не живе вже кілька місяців, оскільки вона з середнім сином перебувала на лікуванні в Києві. Рідні кажуть, що це нещасний випадок. Жителі села не можуть повірити, що таке сталося.

За словами сусідки, дівчина допомагала матері з дітьми, і про неї відгукується позитивно.

Місцева мешканка розповіла, що сестра практично виростила хлопчика, він називав її нянею. Люди вважають, що у дівчини стався нервовий зрив, тому вона його побила.

На обліку у соцслужби сім'я не перебувала, проблем з поліцією теж не було.

В даний момент дівчину заарештували, і її чекає психіатрична експертиза. Якщо її визнають винною, то їй загрожує 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення. Сім'я найняла дівчині адвоката.