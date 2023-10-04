Законно ли собирать деньги с родителей в школе? Омбудсмен ответил

Собирать деньги с родителей на ремонт школы, создание компьютерного класса или чего-либо другого является достаточно распространенной в Украине практикой. Однако вместе с тем многие родители начинают выступать против такой системы.

Законны ли такие действия со стороны администрации школы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -пост Офиса Омбудсмена Украины.

Что говорит Закон Украины

Законы Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" говорят о категорическом запрете сбора средств участниками образовательного процесса. Это также регламентируется статьей 53 Конституции.

Статья 58 ЗУ "О полном общем среднем образовании", финансирование государственных и коммунальных учебных заведений осуществляется на средства государства, местного самоуправления и других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Таким образом уже можно сделать вывод, что собирать средства на ремонт школы, класса, закупку учебников, моющие средства и т. п. незаконно.

Стоит добавить, что когда учебные заведения получают публичные средства, администрация должна опубликовать на своих вебсайтах смету и финансовый отчет о поступлениях.

Нарушение требований законодательства в области обеспечения образования предусматривает уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность.

А вымогательство средств, а также предоставление неправомерной выгоды незаконно, содержит признаки коррупции и уголовно наказуемых действий.

Куда обращаться в случае нарушения ваших прав

Действуйте по следующему алгоритму действий:

напишите заявление на имя директора школы в двух экземплярах о принудительном сборе средств. Один экземпляр остается в канцелярии школы.

проконтролируйте, чтобы на вашем экземпляре заявления стояла отметка с входящим номером. В течение 30 дней вы должны получить письменный ответ.

если администрация школы не предприняла никаких действий, обратитесь в управление или департамент образования

если управление или департамент образования не ответили, обращайтесь в полицию с заявлением о вымогательстве

Какие оплаты в школах законны

Родители могут сдать деньги в школе за те услуги, которые платные. Полный список в соответствии с законодательством можно посмотреть по ссылке.

Также к незапрещенным источникам финансирования относятся благотворительные взносы.

Родители могут делать такие взносы на специальный расчетный счет заведения исключительно на добровольных началах. Но никто не имеет права принуждать родителей сдавать какие-либо средства.