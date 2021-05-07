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У Києві жителів тероризують нахабні злодійки: деякі навіть вагітні (відео)

Новость на русском → Києва, П'ятниця 07 травня 2021 10:37
У Києві жителів тероризують нахабні злодійки: деякі навіть вагітні (відео) У центрі Києва затримали злодійок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва затримали нахабних злодійок, які полювали в місті за цінними речами його жителів.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook.

"Ще одну банду Лакатош вчора затримали в центрі міста під час скоєння чергової крадіжки. Все ті ж нахабні обличчя. З 5 затриманих - 3 вагітних. Ось що з ними робити?"- запитує автор поста на сторінці.

Всі жінки приїхали з Берегова. На відео вони кажуть, що спеціально приїхали до Києва красти. Роблять це вони вже давно.

У Києві орудує банда злодіїв-ромів

У коментарях українці висловилися, що ж робити з такими жінками і як їх карати за злочини.

  • Для початку, як всіх бездомних тварин стерелізувати, чипувати, ну потім приспати.
  • Якщо знову нічого не робити - будуть і далі тероризувати городян.
  • У резервацію за колючий дріт, нехай землю обробляють.
  • У" ЛНР-ДНР " відправити.

Як ми повідомляли раніше, у Києві помітили нахабну злодійку, яка вистежує своїх жертв з великими сумами грошей. Потім жінка обманом витягує гаманець і зникає.

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