У Києві жителів тероризують нахабні злодійки: деякі навіть вагітні (відео)
У центрі Києва затримали нахабних злодійок, які полювали в місті за цінними речами його жителів.
Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook.
"Ще одну банду Лакатош вчора затримали в центрі міста під час скоєння чергової крадіжки. Все ті ж нахабні обличчя. З 5 затриманих - 3 вагітних. Ось що з ними робити?"- запитує автор поста на сторінці.
Всі жінки приїхали з Берегова. На відео вони кажуть, що спеціально приїхали до Києва красти. Роблять це вони вже давно.
У Києві орудує банда злодіїв-ромів
У коментарях українці висловилися, що ж робити з такими жінками і як їх карати за злочини.
- Для початку, як всіх бездомних тварин стерелізувати, чипувати, ну потім приспати.
- Якщо знову нічого не робити - будуть і далі тероризувати городян.
- У резервацію за колючий дріт, нехай землю обробляють.
- У" ЛНР-ДНР " відправити.
Як ми повідомляли раніше, у Києві помітили нахабну злодійку, яка вистежує своїх жертв з великими сумами грошей. Потім жінка обманом витягує гаманець і зникає.