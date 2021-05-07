У Києві жителів тероризують нахабні злодійки: деякі навіть вагітні (відео)

У центрі Києва затримали нахабних злодійок, які полювали в місті за цінними речами його жителів.

Про це повідомляється на відео Київ Оперативний в Facebook .

"Ще одну банду Лакатош вчора затримали в центрі міста під час скоєння чергової крадіжки. Все ті ж нахабні обличчя. З 5 затриманих - 3 вагітних. Ось що з ними робити?"- запитує автор поста на сторінці.

Всі жінки приїхали з Берегова. На відео вони кажуть, що спеціально приїхали до Києва красти. Роблять це вони вже давно.

У Києві орудує банда злодіїв-ромів

У коментарях українці висловилися, що ж робити з такими жінками і як їх карати за злочини.