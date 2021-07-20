ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівцях на антені жінка виявила незнайомця: як він туди потрапив (відео)

Новость на русском →
Чернівці, Вівторок 20 липня 2021 17:01
У Чернівцях на антені жінка виявила незнайомця: як він туди потрапив (відео) Колаж РБК-Україна: у Чернівцях чоловік застряг на антені
Автор: Тетяна Самарук

У місті Чернівцях з вікна 8 поверху багатоповерхівки випав чоловік. Падаючи, він зачепився за супутникову антену сусідки знизу, і це врятувало йому життя.

Про це повідомляє патруль нацполіція України.

Так, про інцидент поліції повідомила мешканка багатоповерхівки. Вона розповіла, що на її антені на 7 поверсі сидить незнайомий чоловік.

Коли патрульні прибули на місце, вони допомогли чоловікові злізти з антени та потрапити до квартири.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна та висіла догори ногами.

Також у Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці окно
LITE
Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини