В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни
В Естонії прикордонники почали активно контролювати використання символіки, що підтримує війну Росії проти України, на східному кордоні країни. При необхідності прикордонники анулюватимуть візи порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Так, в Естонії і при перетині кордону заборонено демонструвати георгіївські стрічки або інші символи, використовувані Росією у війні в Україні - наприклад, букви Z або V.
Прикордонники вже встигли анулювати візи кількох людей.
"Ми привертаємо увагу до різних речей: горезвісної зірки Z, георгіївських стрічок, формі російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і призводять до того, що людина, яка має такі відзнаки, направляється для подальшої перевірки і ретельної співбесіди. В ході інтерв'ю з'ясується, що буде з ним або з нею далі", - пояснив Пітер Маран, керівник Південно-Східного прикордонного пункту Естонії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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