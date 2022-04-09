ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни

Новость на русском →
Таллінн, Субота 09 квітня 2022 14:48
В Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни Фото: в Естонії почали анулювати візи особам з символікою на підтримку війни (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Естонії прикордонники почали активно контролювати використання символіки, що підтримує війну Росії проти України, на східному кордоні країни. При необхідності прикордонники анулюватимуть візи порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Так, в Естонії і при перетині кордону заборонено демонструвати георгіївські стрічки або інші символи, використовувані Росією у війні в Україні - наприклад, букви Z або V.

Прикордонники вже встигли анулювати візи кількох людей.

"Ми привертаємо увагу до різних речей: горезвісної зірки Z, георгіївських стрічок, формі російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і призводять до того, що людина, яка має такі відзнаки, направляється для подальшої перевірки і ретельної співбесіди. В ході інтерв'ю з'ясується, що буде з ним або з нею далі", - пояснив Пітер Маран, керівник Південно-Східного прикордонного пункту Естонії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну