ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежі в Чорнобильській зоні знищили 5% заповідника

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 18:26
Пожежі в Чорнобильській зоні знищили 5% заповідника
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Під час пожеж постраждали мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи

Під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території заповідника. Про це повідомляє директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко Facebook.

За його словами, постраждало близько 11, 5 тисяч гектарів південно-західній частині Чорнобильського заповідника.

"За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га південно-західній частині заповідника, що становить близько 5% території заповідника. З них приблизно 35% - ліси, 55% - поклади, 10% - водно-болотні угіддя", - повідомив він.

При цьому наголошується, що основні сили наукових підрозділів заповідника спрямовані на оцінку наслідків пожеж на територіях.

"Тварини великих і середніх розмірів і птиці уникли вогню, проте найбільше постраждали: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи. Що стосується флори, то в результаті інтенсивного горіння були втрачені і пошкоджені певні рослинні угруповання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у одного з попелищ лісники знайшли двотижневе лоша коня Пржевальського, який ймовірно відстав від табуна. Лоша доставили в один з притулків під Києвом.

Співробітники заповідника зафіксували, що стадо коней Пржевальського мігрувало до промислової зони ЧАЕС.

95% території Чорнобильського заповідника не було пошкоджено вогнем, тому вважають, що копитні і травоїдні тварини знайшли корми там.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні ліквідований один з осередків пожежі в районі селища Корогод.

Крім того, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. Втім, основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.

У багатоквартирному будинку Києва сталася пожежа, людей евакуювали Пожежу біля військових складів у Балаклії загасили
Новини України пожежаЧорнобиль
News
On Top