Пожежі в Чорнобильській зоні знищили 5% заповідника

Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Під час пожеж постраждали мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи

Під час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території заповідника. Про це повідомляє директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко Facebook.

За його словами, постраждало близько 11, 5 тисяч гектарів південно-західній частині Чорнобильського заповідника.

"За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га південно-західній частині заповідника, що становить близько 5% території заповідника. З них приблизно 35% - ліси, 55% - поклади, 10% - водно-болотні угіддя", - повідомив він.

При цьому наголошується, що основні сили наукових підрозділів заповідника спрямовані на оцінку наслідків пожеж на територіях.

"Тварини великих і середніх розмірів і птиці уникли вогню, проте найбільше постраждали: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи. Що стосується флори, то в результаті інтенсивного горіння були втрачені і пошкоджені певні рослинні угруповання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у одного з попелищ лісники знайшли двотижневе лоша коня Пржевальського, який ймовірно відстав від табуна. Лоша доставили в один з притулків під Києвом.

Співробітники заповідника зафіксували, що стадо коней Пржевальського мігрувало до промислової зони ЧАЕС.

95% території Чорнобильського заповідника не було пошкоджено вогнем, тому вважають, що копитні і травоїдні тварини знайшли корми там.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні ліквідований один з осередків пожежі в районі селища Корогод.

Крім того, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. Втім, основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.