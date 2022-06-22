Ви про них не знали. 10 фактів про жовтовухого мешканця Чорнобильського заповідника
У Чорнобильському заповіднику розповіли про вже (колаж РБК-Україна)
Вуж звичайний - це найпоширеніший вид неотруйних змій в Україні. Вужі відрізняються від інших змій "жовтими вухами" — яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і помаранчевими. Також вони мешкають і в Чорнобильському заповіднику.
10-топ фактів про них розповіли на офіційній сторінці організації.
10 фактів про вужів, які ви могли не знати
- Самки вужів більше самців і можуть досягати 1,5 метрів в довжину.
- Укус вужа для людини – не отруйний.
- Зазвичай харчується гризунами, жабами і рибою. Іноді-кажанами або дрібними птахами.
- Ковтає свою здобич живцем, не умертвляючи її.
- 12 років-приблизна тривалість життя цього плазуна в природних умовах.
- Вуж-відмінний плавець, під водою здатний перебувати більше 30 хвилин.
- Має яскраво-жовте або помаранчеве забарвлення за головою, так звані Жовті вуха.
- Виділяє рідину неприємного запаху і прикидається мертвим, якщо відчуває небезпеку.
- Може не їсти кілька днів, а то й тижнів, особливо після щедрої трапези.
- Вуж звичайний-поширений вид неотруйних змій на заповідній території.
- Вже також мешкає в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
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