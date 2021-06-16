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У Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фото

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Чорнобиль, Середа 16 червня 2021 17:17
У Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фото У Чорнобилі показали рідкісного птаха дрімлюгу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику на дивовижних фото показали птицю дрімлюгу. Зазвичай вона оселяється відкритих ділянках-згарищах, покладах, галявинах, узліссі. Свої яйця вона відкладає прямо на землі.

Знімки опублікували в Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

На сторінці заповідника зазначили, що перших птахів, які навесні повернулися з теплих країв, спостерігали наприкінці квітня-початку травня. Вони активні вночі.

Птахи харчуються комахами, яких ловлять в повітрі. Часто цих незвичайних пернатих можна спостерігати на дорогах. У птахів, підсвічених фарами авто, на відстані добре видно так зване рубінове око.

У дрімлюги сірувато-буре забарвлення, яка добре маскує його серед опалого листя, шматків кори або хмизу. Знайти його гніздо дуже важко.

"Зазвичай, птах злітає з кладки майже з-під ніг, коли людина підходить дуже близько. Самка починає відволікати від гнізда, прикидаючись пораненою. Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, як привид, з'являється з темряви і також несподівано зникає", - сказано в повідомленні.

Цікавий факт

Дрімлюга відрізняється від інших птахів своїм своєрідним співом. Його добре чути на відстані до 1 км. Голос демонструє самець, зазвичай сидячи на гілці сухостійних дерев на узліссі біля галявини або просіки.

У Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фотоУ Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фотоУ Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фотоУ Чорнобилі показали птаха-привида: дивовижні фотоУ Чорнобилі живе птах козодою (фото: Сергій Домашевський)

Як ми писали раніше, в Чорнобилі показали таємне життя тварин на рідкісних кадрах.

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Чорнобиль
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