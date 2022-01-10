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У Чорнобилі потрапила в об'єктив пара рідкісних пернатих (фото)

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Чорнобиль, Понеділок 10 січня 2022 12:31
У Чорнобилі потрапила в об'єктив пара рідкісних пернатих (фото) У Чорнобилі показали рідкісних птахів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику в об'єктив фотокамери потрапили рідкісні птахи - орлани білохвости.

Самця і самку показали на знімку, опублікованому в Facebook заповідника.

Ці дорослі птахи зафіксовані на заповідній території під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвосту (Haliaeetus albicilla).

Протягом 28-29 грудня співробітники Чорнобильського заповідника нарахували 11 орланів.

Відзначається, що такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимували південніше. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів заповідника, оскільки його територія дуже велика.

У Чорнобилі потрапила в об'єктив пара рідкісних пернатих (фото)У Чорнобилі показали пару орланів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про цього птаха

Орлан-білохвіст - найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм-озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів.

Взимку кількість орланів збільшується за рахунок птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії. У заповіднику зазвичай зимує до 55 птахів. Орлани зазвичай харчуються загиблими тваринами або залишками тварин, здобутих вовками.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали тварин, які в засніженому лісі вийшли на пошук їжі.

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Чорнобиль
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