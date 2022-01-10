У Чорнобилі потрапила в об'єктив пара рідкісних пернатих (фото)

Ці дорослі птахи зафіксовані на заповідній території під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвосту (Haliaeetus albicilla).

Протягом 28-29 грудня співробітники Чорнобильського заповідника нарахували 11 орланів.

Відзначається, що такий низький показник їх чисельності свідчить, що багато хижих птахів в цей час зимували південніше. Крім того, фахівці не могли порахувати всіх орланів-білохвостів заповідника, оскільки його територія дуже велика.

У Чорнобилі показали пару орланів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про цього птаха

Орлан-білохвіст - найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. Гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм-озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів.



Взимку кількість орланів збільшується за рахунок птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії. У заповіднику зазвичай зимує до 55 птахів. Орлани зазвичай харчуються загиблими тваринами або залишками тварин, здобутих вовками.