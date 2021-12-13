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У фотоловушку Чорнобиля "доскакав" один з постійних мешканців: зазвичай активний вночі

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Чорнобиль, Понеділок 13 грудня 2021 14:14
У фотоловушку Чорнобиля "доскакав" один з постійних мешканців: зазвичай активний вночі У Чорнобилі помітили зайця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику настала справжня зима, а разом з цим тварини продовжують насолоджуватися життям. Так, сірий заєць потрапив в об'єктиви фотопасток.

Знімки звіра опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

Для порівняння на сторінці опублікували дві фотографії сірої тварини - з літа і зими.

У фотоловушку Чорнобиля &quot;доскакав&quot; один з постійних мешканців: зазвичай активний вночіУ фотоловушку Чорнобиля &quot;доскакав&quot; один з постійних мешканців: зазвичай активний вночіУ Чорнобильському заповіднику скаче заєць (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що нам відомо про сірого зайця

В Україні ця тварина не охороняється. Це звичайний мисливський вид. Останнім часом він став нечисленним переважно через перехід сільського господарства на високоінтенсивні технології вирощування соняшнику і кукурудзи.

Заєць сірий або як його ще називають, русак – широко поширений вид в Чорнобильському заповіднику.

Заєць віддає перевагу місцевості, де сільськогосподарські угіддя займають 50% і більше, а також місця з таким мікрорельєфом, де товщина снігу не перевищує 30 см. Заєць дуже активний цілий рік. Але найбільше він любить ніч, в цей час він активно пересувається і шукає їжу. Вдень він зазвичай ховається від хижаків у своїй норі.

Пересувається сіренький зазвичай стрибками, залишаючи після себе характерні сліди.

Як ми раніше повідомляли, у Чорнобильський заповідник прийшла справжня зима.

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