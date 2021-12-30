У Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимку

У Чорнобильському заповіднику продемонстрували красу сонця і тварин, яких зимова пора року не увігнала в сплячку, і вони вийшли погрітися в променях світила.

На фото показано, як сонце, схоже то на величезну сяючу зірку, то на розпечену вогненну кулю, приваблює своїм світлом звірів - справжніх господарів тутешніх лісів і полів.

"Таким небесне світило може бути над Заповідником: сонце-зірка, під ритм руху якого - схід-захід - інстинктивно підлаштовуються звірі. Ті, хто не заснув взимку, тягнуться до його тепла, аби зловити скупе проміння золотого диска десь за лісом", - підписані кадри.

Також в Чорнобильській зоні відчуження зауважили, що звірі відчувають, що найдовша ніч вже пройшла (нагадаємо, що в 2021 році зимове сонцестояння припало на 21 грудня), і тепер все ближче "пора відродження, оновлення й буяння життя".

На знімках показані досить велика козуля і руда лисиця, які вирушили "ловити сонце" і попалися на об'єктив фотопасток.

Тварини в Чорнобильському заповіднику вийшли грітися в променях грудневого сонця (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Станіслав Гуменюк )

До речі, зовсім недавно в Чорнобильській зоні також показували інші знімки, зроблені раніше в грудні - і зимової природи, не порушеної втручанням людини, і мешканців засніженого заповідника в лісових хащах, на водоймах і навіть на дорогах. Серед них, серед іншого, лисиці, видра, лосі, бик, рисі (їх нарахували 11 в заповіднику, і кожній вже дали імена)...

Тварини в Чорнобильському заповіднику і краса зимової природи (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Денис Вишневський / Сергій Домашевський)

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник розташований на землі під Адміністрацією Чорнобильської зони відчуження та безумовного відселення на території Іванківського та Поліського районів.

Цей найбільший за площею об'єкт природно-заповідного фонду Київської області був заснований 26 квітня 2016 року.