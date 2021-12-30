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У Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимку

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Чорнобиль, Четвер 30 грудня 2021 13:01
У Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимку Фото: зимовий Чорнобильський заповідник (facebook.com/zapovidnyk2018 / Денис Вишневський )
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильському заповіднику продемонстрували красу сонця і тварин, яких зимова пора року не увігнала в сплячку, і вони вийшли погрітися в променях світила.

Кадри 30 грудня опубліковані на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

На фото показано, як сонце, схоже то на величезну сяючу зірку, то на розпечену вогненну кулю, приваблює своїм світлом звірів - справжніх господарів тутешніх лісів і полів.

"Таким небесне світило може бути над Заповідником: сонце-зірка, під ритм руху якого - схід-захід - інстинктивно підлаштовуються звірі. Ті, хто не заснув взимку, тягнуться до його тепла, аби зловити скупе проміння золотого диска десь за лісом", - підписані кадри.

Також в Чорнобильській зоні відчуження зауважили, що звірі відчувають, що найдовша ніч вже пройшла (нагадаємо, що в 2021 році зимове сонцестояння припало на 21 грудня), і тепер все ближче "пора відродження, оновлення й буяння життя".

На знімках показані досить велика козуля і руда лисиця, які вирушили "ловити сонце" і попалися на об'єктив фотопасток.

У Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимку

Тварини в Чорнобильському заповіднику вийшли грітися в променях грудневого сонця (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Станіслав Гуменюк )

До речі, зовсім недавно в Чорнобильській зоні також показували інші знімки, зроблені раніше в грудні - і зимової природи, не порушеної втручанням людини, і мешканців засніженого заповідника в лісових хащах, на водоймах і навіть на дорогах. Серед них, серед іншого, лисиці, видра, лосі, бик, рисі (їх нарахували 11 в заповіднику, і кожній вже дали імена)...

У Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимкуУ Чорнобилі показали дивовижні фото, як ловлять сонце тварини, що не заснули взимку

Тварини в Чорнобильському заповіднику і краса зимової природи (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 / Денис Вишневський / Сергій Домашевський)

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник розташований на землі під Адміністрацією Чорнобильської зони відчуження та безумовного відселення на території Іванківського та Поліського районів.

Цей найбільший за площею об'єкт природно-заповідного фонду Київської області був заснований 26 квітня 2016 року.

Додамо також, перед цим у Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака.

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