ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, який дуже боїться людей (фото)

Новость на русском →
Чорнобиль, П'ятниця 18 лютого 2022 13:57
У Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, який дуже боїться людей (фото) Орябок у Чорнобилі потрапив в об'єктиви фотокамер (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику в об'єктиви фотокамер потрапив красивий, але дуже боязкий птах. Йдеться про орябка.

Його знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

"Обстежуючи заповідні ліси, вчені зустрічають різних птахів. Серед них - орябок лісовий - досить полохливий пернатий, який ховається або тікає, як тільки помітить незнайомий об'єкт", - написав автор під фото.

У Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, який дуже боїться людей (фото)У Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, який дуже боїться людей (фото)У Чорнобилі показали на фото орябка (фото: Сергій Домашевський)

Що ми знаємо про орябків

Більшу частину часу в теплу пору року орябок проводить на землі. Він, подібно тетереву і глухарю, злітає з гучним шумом і лясканням крил, але летить беззвучно, тримаючись на висоті середини дерев. Полохливий птах зазвичай швидко робить поворот і ховається в гілках, затаюючись.

Гніздиться орябок на землі, гніздо - це зазвичай ямка в поглибленні під стовбуром дерева, кущем, валежником, часто з сухим листям. Самка на гнізді сидить щільно.

Залежно від типу лісу, в якому живуть орябки, і відповідного підвиду цих птахів, їх забарвлення має численні варіації відтінків сірого і рудого.

Читайте також, що у Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха, який рідкісний гість в регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії