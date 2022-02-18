У Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, який дуже боїться людей (фото)
У Чорнобильському заповіднику в об'єктиви фотокамер потрапив красивий, але дуже боязкий птах. Йдеться про орябка.
Його знімки опублікували на сторінці заповідника в Facebook.
"Обстежуючи заповідні ліси, вчені зустрічають різних птахів. Серед них - орябок лісовий - досить полохливий пернатий, який ховається або тікає, як тільки помітить незнайомий об'єкт", - написав автор під фото.
У Чорнобилі показали на фото орябка (фото: Сергій Домашевський)
Що ми знаємо про орябків
Більшу частину часу в теплу пору року орябок проводить на землі. Він, подібно тетереву і глухарю, злітає з гучним шумом і лясканням крил, але летить беззвучно, тримаючись на висоті середини дерев. Полохливий птах зазвичай швидко робить поворот і ховається в гілках, затаюючись.
Гніздиться орябок на землі, гніздо - це зазвичай ямка в поглибленні під стовбуром дерева, кущем, валежником, часто з сухим листям. Самка на гнізді сидить щільно.
Залежно від типу лісу, в якому живуть орябки, і відповідного підвиду цих птахів, їх забарвлення має численні варіації відтінків сірого і рудого.
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