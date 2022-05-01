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Як тепер вивезти тварину за кордон: правила для українців змінилися

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Неділя 01 травня 2022 15:11
Як тепер вивезти тварину за кордон: правила для українців змінилися Фото: як вивезти тварину закордон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З початку війни багато українців рятували своїх тварин, намагаючись зберегти їм життя. Деякі люди вивозили вихованців з країни за спрощеною процедурою - тобто без документів. Зараз так зробити вже не можна.

Про це йдеться на сайті wetgiw.gov.pl.

У людей, які прямують з України до країн ЄС, зокрема Польщі, має бути на свого улюбленця паспорт ЄС, дійсна вакцинація проти сказу.

У разі відсутності необхідно повідомити компетентну особу, заповнити заявку і пройти спрощену процедуру перетину кордону.

Обмеження поширюються на власників собак, кішок або тхорів (тварин-компаньйонів), які приїжджають до Польщі з України під час війни.

За якими правилами улюбленець може перетнути кордон:

  • тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа - тварина вакцинована від сказу і щеплення ще діє
  • у тварини є поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу
  • у тварини є дійсний паспорт, виданий в одній з країн ЄС або в сертифікаті про стан здоров'я, відповідному зразку, встановленому в законодавстві ЄС

Зазначається, що тварини, переміщені під час війни, не потребують серологічного дослідження на титри антитіл проти сказу.

До 8-тижневого віку маркування та вакцинація проти сказу не потрібні. В цьому випадку слід отримати тільки дозвіл на проїзд супроводжуючої тварини. Заходи, пов'язані з маркуванням і вакцинацією проти сказу, повинні бути завершені пізніше після того, як тварині виповниться 8 тижнів.

Як тепер вивезти тварину за кордон: правила для українців змінилися

Як ми раніше писали, українець з Маріуполя пройшов під обстрілами 5 діб з собакою на руках.

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