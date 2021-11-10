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У Чорнобилі показали кумедну тварину: приймає грязьові ванни (фото)

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Чорнобиль, Середа 10 листопада 2021 15:15
У Чорнобилі показали кумедну тварину: приймає грязьові ванни (фото) У Чорнобилі потрапив в об'єктив дикий кабан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику в об'єктиви фотокамер потрапила цікава тварина - дикий кабан. Звір із задоволенням пірнув в "грязьову ванну" і отримує задоволення від процесу.

Знімки тварини опублікували на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

Відзначається, що на імпровізованому ложі кабан влаштувався відпочити.

"Пам'ятаєте лосенка, який відпочивав у м'якій грязі лісової калюжі? Йому, очевидно, було там дуже зручно. А хто постарався створити таку приємну ванну для себе і, як виявилося, для інших тварин заповідної території? Вепр. Своїм міцним п'ятаком він розрив м'яку підстилку і ліг на імпровізоване ложе відпочивати", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що після дощів такі ями наповнюються водою. Знімки взяті з фото-пасток заповідника.

У Чорнобилі показали кумедну тварину: приймає грязьові ванни (фото)У Чорнобилі показали кумедну тварину: приймає грязьові ванни (фото)У Чорнобилі показали кумедну тварину: приймає грязьові ванни (фото)У Чорнобилі засвітився дикий кабан (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Свиня дика, або кабан дикий, кнур, вепр, кнур – один з 10 видів роду свині. Є предком більшості (але не всіх) древніх і сучасних порід свиней, і є підстави вважати, що відбувалося незалежне одомашнення в різних частинах ареалу, в тому числі в Південно-Східній Азії, на Далекому Сході і Малій Азії.

Дикий кабан має один з найбільших ареалів серед наземних ссавців, і такий широкий сучасний ареал сформувався завдяки розселенню виду за сприяння людини (Homo sapiens). Цей вид зараз зустрічається в дикій або здичавілій формі на всіх континентах, за винятком Антарктиди та на багатьох океанічних островах.

В Україні вид поширений у Карпатах (до висоти 1800 м), у лісовій та лісостеповій смугах. Дикий кабан - один з найвідоміших мисливських звірів, цінний своїм м'ясом і шкірою.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі група хижаків влаштувала бійку за рибу.

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