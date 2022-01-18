У Чорнобилі червонокнижна тварина позувала на фото: гідна виставки

У Чорнобильському заповіднику помітили красиву червонокнижну парнокопитну тварину, яка вийшла із засніженої лісової гущавини на просіку, очевидно, в пошуках - чим поживитися. Велика самка лося, яка потрапила в об'єктив фотокамери, ніби "позує" для більш ефектного кадру.

Лосі європейські проживають на півночі України, зокрема, на території Чорнобильської зони відчуження в заповіднику. Цей вид тварин був внесений до Червоної книги країни в 1997 році, зважаючи на різке скорочення чисельності виду.

"Лосиця: чим не гідна виставки?" - підписані кадри.

Самка лося в Чорнобильському заповіднику взимку (фото Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях користувачі мережі захоплюються величною твариною, і визнають: схоже, лосиха дійсно вирішила влаштувати фотосет.

Краса яка!

Пані Лосиця! Ну красуня яка!

Красуня!

Модель ще й ніжку відставила

Краса чудова

А які прекрасні довгі вії!

Як зимують лосі

У холодну пору року, коли немає можливості поласувати листям, лосі харчуються деревно-чагарниковою рослинністю. До основних зимових кормів лосів відносяться верба, сосна, осика, горобина, береза, малина, а в відлиги вони гризуть кору. У добу дорослий лось з'їдає: влітку близько 35 кг корму, а взимку - 12-15 кг; за рік - близько 7 т. Майже всюди лосі відвідують солонці; взимку злизують сіль навіть з шосейних доріг.

У лосів немає певних періодів харчування і відпочинку. Взимку вони харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і холка, що скорочує тепловіддачу.

У Чорнобильському заповіднику розповідають, що лосі здатні розвивати в бігу швидкість до 56 км/год. Крім того, вони добре плавають. Розшукуючи водні рослини, можуть тримати голову під водою більше ніж хвилину.

Від хижаків обороняються ударами передніх ніг. З органів чуття у лося найкраще розвинені слух і нюх; зір слабкий - людини, яка нерухомо стоїть, він не бачить на відстані кількох десятків метрів.