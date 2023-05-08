Необычную детскую площадку от немецкого мастера установили в Черновцах. Вот первые фото

В Черновцах завершают установку детской площадки, которую разработал немецкий мастер Матиас Гёпфне. Он специализируется на создании деревянных конструкции.

Об этом сообщают на странице NE: Urban в Facebook .

Как будет выглядеть новая детская площадка

Автор проекта лично участвовал в завершении установления новой детской площадки на пересечении улиц Мицкевича и Котляревского. Это первая такая нетипичная детская площадка в Черновцах.

"Когда автор объекта настолько вовлечен в процесс его реализации, город получает действительно качественный результат. Для Черновцов это имеет особое значение, ведь это первая такая нетипичная детская площадка", - говорится в сообщении.

Открытие площадки должно состояться в ближайшие дни (фото: facebook/NE:Urban)

Примечательно, что почти все конструкции для новой площадки созданы из качественного дерева, некоторые элементы выполнены из каната.

Добавим, что Гёпфне также создал проект детской площадки по мотивам произведения "Лис Никита" для львовского парка Ивана Франко. Общая стоимость проекта составляет 2,3 млн. грн., их предоставил анонимный инвестор.

Новая детская площадка почти полностью сделана из дерева (фото: facebook/NE:Urban)