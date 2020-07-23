Улюблені всіма банани небезпечні для здоров'я: у групі ризику чоловіки

Банани можуть бути небезпечні для чоловіків (фото: pixabay.com)

Бананами не варто захоплюватися людям із зайвою вагою і з проблемами з тромбами

Улюблені всіма банани не так нешкідливі, як здаються. Цей фрукт протипоказаний людям з ожирінням, а також тим, у кого проблеми з судинами. Справа в тому, що в шлунку банани довго перетравлюються, до того ж згущують кров. Це може спровокувати тромбоз вен і артерій.

Дієтологи не рекомендують ласувати цим фруктом перед прийомом їжі, можливо здуття живота. Краще з'їсти банан, як окремий прийом їжі або на десерт.

Як повідомляє "Комсомольська правда", велику небезпеку цей фрукт становить для чоловіків, у яких проблеми з судинами. Річ у тому, що вживання бананів може спровокувати проблеми з потенцією, через те, що вони зменшують кровотік у пещеристому тілі статевого органу.

До речі, людям із захворюваннями нирок цей плід вживати не рекомендується.

"У групі ризику люди з захворюваннями нирок. Коли функція нирок знижується і калій не виводиться з організму, його рівень в крові дійсно може наростати до небезпечного рівня. Те ж саме стосується і помідорів, в них теж дуже багато калію. Так що теоретично таке можливо: якщо у людини відмовляють нирки, а вона фанатично їсть банани і помідори, вона може померти", — застерігає Кетрін Коллінз, лікар-дієтолог лондонської лікарні Святого Георгія.

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